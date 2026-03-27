力推選擇性募兵制！南韓總統李在明警告：不可「過度依賴」美國

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（27）日下午出席國防部全軍主要指揮官會議時強調，在國際安全情勢快速變動下，南韓必須加快國防改革步伐，包括推動「選擇性募兵制」，儘速收回戰時作戰指揮權（OPCON）。他指出，儘管韓美同盟仍是維繫和平的關鍵，但「不能過度依賴」，強調應以自主國防為核心，由南韓軍方主導防衛。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，李在明在國防部主持會議時表示，近年多場戰爭顯示戰場環境已出現劇烈變化，「若要主導未來戰場，轉型為智慧化強軍是必然方向」，因此要求軍方加速推動包含選擇性募兵制在內的國防改革。

他進一步分析當前國際局勢，指出全球安全環境正出現根本性轉變，包括俄烏戰爭已進入第5年，中東戰事也持續進行。同時，北韓（朝鮮）近期在軍事緩衝區（DMZ）和軍事分界線一帶進行「國境線化」作業，顯示韓半島（朝鮮半島）局勢依舊緊張。

面對嚴峻安全環境，李在明強調，南韓軍方首要任務是建立能應對任何挑釁與威脅的最佳軍事準備態勢，並要求持續以韓美同盟為基礎，維持強力聯合防衛體系。不過他也直言，「雖然韓美同盟是半島和平與穩定不可或缺的要素，但不能過度依賴」，顯示其對安全戰略自主性的重視。

在此基礎上，他明確提出儘速推動收回戰時作戰指揮權，要求軍方做好萬全準備，使南韓軍能在半島防衛中擔任主導角色。他表示，「希望在任何情況下，都能以自身力量完整守護國土與國民」，並認為這樣的決心將有助於加速戰時指揮權的回歸。

此外，李在明也重申將推動包括選擇性募兵制在內等軍制改革，並以國軍統帥身分承諾，「將打造更強大、更值得信賴的軍隊」。