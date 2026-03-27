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美打工達人實測！　「最好賺5大副業」沒經驗也OK

▲▼美打工達人實測！　「最賺錢5大副業」沒經驗也OK。（圖／翻攝YouTube＠Tom Blake）

▲湯姆分享他認為「最好賺」的5大副業。（圖／翻攝YouTube＠Tom Blake）

記者吳美依／綜合報導

美國29歲內容創作者湯姆（Tom Blake）從大學時期開始兼差，至今從事過逾百種副業，他近日大方揭露5個最適合無經驗新手，而且真的能賺到錢的「超現實副業」。

1、付費市場調查

這是湯姆認為最輕鬆又無壓力的賺錢方式。企業需要獲得真實使用者的回饋，透過User Interviews或Respondent等平台申請，被選中後參與30至60分鐘的Zoom訪談，通常能獲得50至100美元（約新台幣1600至3200元）。不過報酬也可能因為產業而差異懸殊，他就曾參加一場45分鐘關於AI的對談，單場獲得200美元收入。

2、小眾打工App

大多數人首先會聯想到跑Uber或Foodpanda，但國外還有許多小眾市場的打工選擇。例如「Sharetown」就與床墊或家具品牌合作處理退貨事宜，負責載運並轉售退貨的大型家具後，再與原品牌拆帳。在熱門區域，有人靠這招月入數千美金，但較適合本來就有大型車輛的人賺取外快。

3、獎勵與發現類App

透過下載App、試玩遊戲或體驗特定產品與服務，藉此賺取報酬。湯姆使用Scrambly平台，幾個月內就賺了1000美元（約新台幣3.2萬元），其中一次任務中只要開設銀行帳戶就獲得250美元（約新台幣8000元）。不過此類工作時薪較低，較適合本來就有玩手遊習慣的人順便賺外快。

4、AI訓練與數據標註

許多科技公司會聘請真人測試AI輸出內容品質，加以調整與修正。不過此類工作報酬差異也很大，有些職位時薪僅幾美元，但要求博士學位等專業領域時薪可達25至50美元以上。此外工作量穩定，部分平台甚至能提供一週30至40小時的工作時數。

5、網站與App測試

透過PlaytestCloud、Userlytics和Trymata等網站，測試開發中的網站或軟體，並給予誠實建議。一次15分鐘的測試約可賺10至20美元（約新台幣320元至640元），一些測試可能長達1小時，報酬則在50至100美元之間。不過此類兼職的缺點是名額有限，採取「先搶先贏」制度。

注意詐騙陷阱　打工達人給建議

湯姆大學主修心理、副修行銷，畢業後雖進入數位行銷公司，但因起薪太低，決定繼續鑽研副業累積財富，並將兼職心得製作成YouTube影片、部落格文章和電子報，透過廣告與分潤連結，第一年收入1700美元，但第三年就飆升至2萬美元，最終在2023年底賣掉部落格前，累計營收已突破百萬美元。如今他已轉行成為「數位遊牧」的全職創作者，靠著繼續經營YouTube和實測不同兼職生活。

湯姆也提醒務必秉持查證精神，如果某個副業聽起來「好到不真實」，例如承諾無風險卻能領超高薪資，那通常就是詐騙警訊。他在嘗試之前，一定會去Reddit等網路論壇查詢真實評價，避免淪為待宰羔羊。

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