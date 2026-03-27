柯文哲一審17年！民眾黨號召29日「上凱道討公道」　路權申請准了

▲民眾黨緊急在27日申請路權以及集會遊行。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱中岳／台北報導

前台北市長柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地院26日一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，引起支持者不滿，民眾黨也於27日前往北市中正一申請集會遊行，號召支持者29日「上凱道、討公道」，目前路權已經核准，但集會部分仍在審核中。

前市長柯文哲因涉及京華城違法容積獎勵案，遭判處17年，褫奪公權6年，民眾黨也在27日緊急申請集會遊行，因為申請時已經是週五，六、日週末無法審核，所以北市府警察局中正一分局也緊急進行審核作業。

北市警局中正一分局強調，依照北市申請使用道路集會要點第二點但書「緊急性集會遊行，不受七日前申請之限制。」之規定，上開要點權管機關為台北市政府工務局新建工程處。

北市警局中正一分局表示，有團體依照上開規定，循「台北市申請使用道路網」申准取得2026年3月28日0時起至3月29日23時59分凱道【公園路（不含）至中山南路（不含）】全線車道暨人行道、中山南路【常德街（不含）至仁愛路一段（不含）】西側慢車道暨人行道路權。

有關集會遊行申請部分，民眾黨預計於27日遞交集會申請書，參據「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約（兩公約）」、「司法院釋字第718號解釋」及集會遊行法第9條，因不可預見之重大緊急事故，且非即刻舉行，無法達到目的者，不受六日前申請之限制等規定，目前警局也正加速審核，預計會在27日完成審核。