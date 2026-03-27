國5銜接蘇花改、蘇花安年底發包　 拚121年通車

▲交通部說明國5銜接蘇花改、蘇花安工程進度。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為改善北部往返宜花東塞車並提升安全，交通部推動「國道5號銜接蘇花改公路」以及「台9線蘇花公路安全提升計畫」，預計今年底起陸續辦理工程招標，明年開工，目標121年通車。

台9線蘇花改計已陸續於107年2月至109年1月全線分階段完工通車，遊憩觀光旅次與往返台北、宜花東車流亦逐步成長，造成大量車流湧進蘇澳市區，對地區交通造成衝擊。

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為紓解國道5號蘇澳交流道至蘇花改蘇澳隧道間的市區交通，交通部推動「國道5號銜接蘇花改公路計畫」，113年11月12日奉行政院核定，總經費約370.2億元，計畫起點由蘇澳交流道往南延伸銜接台9線蘇花公路，長度約6.8公里，包含5座隧道約3.3公里，5座橋梁約3.1公里以及0.4公里之路堤塹路段，設計速限80公里。

▲國5銜接蘇花改計畫。（圖／交通部提供）

交通部表示，「國道5號銜接蘇花改公路計畫」基本設計報告書資料已於115年1月提報公共工程委員會，該會近期將召開審議作業，高公局也持續推進設計作業，預計115年底前辦理工程標招標，116年開工，朝121年全線通車目標推動，未來更將串聯蘇花安發揮最大效益，國5蘇澳至蘇花東澳隧道可省下15分鐘車程時間。

至於「台9線蘇花公路安全提升計畫」，已於114年8月13日奉行政院核定，總經費約1,057億元，全長約29.9公里，共分為蘇澳-南澳、和中-和平以及和仁-崇德等3個改善路段。

其中蘇花安蘇澳-南澳段由蘇花改計畫東澳端點起，以4.7公里長隧道通過山區路段，續以高架橋通過南澳平原區後銜接蘇花改計畫南澳北溪橋。

▲蘇花安路線。（圖／交通部提供）

和平-和中段由蘇花改計畫漢本路堤起，採4.8公里長高架橋平行北迴鐵路，銜接蘇花改計畫中仁隧道北口；和仁-崇德段則由蘇花改計畫中仁隧道南口起，以10.2公里長隧道通過太魯閣國家公園後銜接太魯閣大橋北側，並於崇德設置服務區。

交通部表示，蘇花安計畫目前辦理設計作業中，預計115年底陸續辦理工程標招標作業，全線目標預計121年通車，預期台9丁線交通量將移轉8成至蘇花安新闢道路，將可提升服務水準。