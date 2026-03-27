購物狂必做「感恩日記」理財法　專家證實：每天5分鐘真的能省錢

▲研究證實透過每天五分鐘的感恩清單練習，能有效訓練大腦專注於現有的幸福，從心理根源減少衝動購物並守住荷包。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

當預算吃緊時，購物的慾望往往反而更強烈。突然間，你什麼都想買——那些爆紅的牛仔褲、沙發上的新靠枕，或是一副為了跟上流行的眼鏡。回過神來，你已經在塞滿的購物車按下「確認訂單」了。如果你也曾陷入這種困境，外國網站《Bustle》分享一種常見的正念練習或許能拯救你的荷包：在TikTok上，許多創作者如@maryinprimary都建議將「感恩日記」作為克制消費的方法，她認為這是最有效的理財工具之一。

她在影片中表示：「很多人之所以有過度消費的問題，是因為無法對現有的一切感到滿足。」而練習感恩能扭轉這種心態。她以自己的小公寓為例，雖然常想換大房子，但她會提醒自己現居處有兩個值得感謝的優點：預算負擔得起，而且鄰居人很好。這種觀點能幫助你避免在房租、衣服、汽車或流行商品上過度支出。當你心存感激且感到知足時，就能看透這些誘惑。@maryinprimary接著說：「想要得愈多，花得就愈多。練習感恩讓我省下很多錢，也真的讓我變得更快樂。」

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練習感恩清單，幫你守住荷包

創作者@baddieonabudget222同樣利用感恩練習來維持預算，但她不只關注物質擁有。透過單純對每一天表達感謝，她表示這能讓心境轉向平和，進而更容易存錢。以下是專家的專業分析。

記錄感恩清單與省錢的關聯

你可能聽過記錄感恩清單的各種好處，像是寫下朋友、寵物、家人、健康或好天氣等讓你感激的事物，能讓人感到踏實、滿足且積極。俄亥俄州的治療師艾蜜莉·林德（Emily·Linder）指出：「這是一種正念工具，能訓練大腦將注意力放在『已經擁有的』，而非習慣性地關注『所缺失的』。」研究甚至證實這能提升情緒。

這正是為什麼感恩練習是達成理財目標的完美助力。林德告訴《Bustle》：「對許多人來說，購物是一種自我撫慰的行為。它啟動大腦獎勵系統的方式，與其他產生愉悅感的行為類似。過度消費通常與焦慮、無聊或缺乏感緊密相連。」

當你專注於當下的滿足感，那些紛亂的慾望就會消失。核心概念是環顧四周現有的一切，包括滿滿的衣櫥、性能良好的汽車、溫馨的家，這樣你就不會那麼想買更多東西。

「對許多人來說，購物是一種自我撫慰的行為。」

超支往往也帶有社交因素。你可能會為了跟上朋友、為了在網路上分享，或是為了嘗試流行而花錢。林德認為，這就是為什麼人們容易在App上衝動購物或被特賣吸引。感恩能讓你慢下來，更容易做出明智的決定。

她說明：「當我們覺得不足時，常會向外尋求填補。如果我們定期審視已經擁有的事物、正在發生的好事或真正享受的生活，就比較不會被『買了這個東西生活就會變好』的念頭困住。感恩雖然不能讓我們對衝動消費完全免疫，但它確實能讓我們停頓下來，進行更深思熟慮的決策。」

「我很感謝……」：如何開始練習？

如果你還沒有寫感恩日記的習慣，想省錢的動力或許能激勵你開始。你只需要一張紙、一支筆，或是手機裡的「備忘錄」App。

每天寫下幾件感謝的事，可以是擁有的東西、期待的事情，甚至是簡單的感覺。例如昨晚睡得很香，或收到朋友貼心的簡訊。林德表示：「你幾乎可以對生活中的任何事情表達感謝。」

她同時建議內容要具體化。「與其寫『我感謝我的家』，不如試試『我感謝客廳那盞燈，晚上散發出溫暖柔和的光線』。寫得愈具體，大腦就愈能確實感受到你擁有的價值。」

每天只需花五分鐘記錄清單。你可以在早上或是睡前撰寫，但最有效的時機是在滑手機之前。如果你容易被特賣或流行趨勢吸引，林德建議在拿起手機前先寫清單。

她指出：「這能幫助你進入更踏實的心境。」這能減少你掉進購物黑洞的機率。將這變成常態性的練習，你會發現維持預算和存錢變得輕鬆許多。