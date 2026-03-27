小獼猴Punch紅到國外！動物園平日湧爆人潮　接到大量英語抗議電話

▲千葉縣市川市立動植物園人潮大排長龍，為的就是看小獼猴Punch。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本千葉縣市川市立動植物園一隻出生後遭母親棄養的日本獼猴「Punch」，因緊抱紅毛猩猩絨毛玩偶當作「母親」而在網路爆紅，不僅吸引全球遊客湧入，也帶動園區入園人數創新高。然而，伴隨人氣飆升，誤解獼猴生態引發的國際抗議、詐騙事件與觀賞亂象也接連浮現，讓園方在應對熱潮的同時面臨多重壓力。

根據日媒《產經新聞》，這隻名為Punch的日本獼猴於2025年7月出生，因遭母猴棄養，因此由飼養員人工撫養長大。園方為了協助其融入猴群，今年2月透過社群平台發起「#加油Punch」活動，記錄牠抱著紅毛猩猩玩偶、努力適應群體生活的過程，意外在全球掀起關注熱潮。

▲▼日本小獼猴Punch因為緊抱紅毛猩猩絨毛娃娃而爆紅。（圖／達志影像）

隨著影片與照片廣泛流傳，Punch成為國際人氣動物，吸引大量遊客專程造訪。市川市立動植物園表示，本年度入園人數已突破30萬人次，創下開園以來新高。即便是平日，開園前也出現大批人潮排隊等候入園，假日更需等候1至1.5小時，來客數較以往幾乎翻倍，且來自外地與外國旅客明顯增加。

不過，人氣背後也伴隨爭議。由於Punch在融入猴群過程中，曾被年長猴子拍打「管教」，相關畫面在網路流傳後，引發部分外國網友質疑是「虐待」、「霸凌」。園方透露，曾接獲大量來自海外的英文抗議電話，導致工作人員負擔沉重。甚至有人質疑園方刻意將Punch送進惡劣的環境裡，以此營造「可憐形象」來吸引關注或賺取暴利。

對此，園方2月20日以飼養員名義發布聲明，強調這是日本獼猴群體中的正常社會行為，有助於學習溝通與建立階級關係，呼籲外界理解並以支持的態度關注Punch成長。近期相關抗議電話與信件已逐漸減少。

▼園方協助Punch能夠融入猴群。（圖／達志影像）

▲與Punch相關的周邊商品開始出現。（圖／達志影像）

此外，Punch爆紅也衍生詐騙問題。園方發現網路上出現冒充飼養員名義募款的假帳號，以及販售未授權商品。為了防止糾紛，市府已發布日英雙語「支持者指南」，說明官方捐款與支持方式，避免民眾受騙。

園區人潮暴增亦帶來觀賞秩序問題。園方呼籲遊客在猴山前排觀賞時間儘量控制在10分鐘以內，但仍有民眾不願配合，甚至出現「付錢就有權久看」的抱怨聲。園方目前已以日、英、中、韓、西班牙語加強宣導觀賞禮儀。

園方強調，最重要的仍是讓Punch順利融入猴群。由於遊客過度圍觀可能造成猴群壓力，甚至引發衝突，而體型最小的Punch則是首當其衝，因此呼籲遊客遵守規範，以不干擾動物為前提進行觀賞。