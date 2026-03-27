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清明連假交通大作戰　水上警分局祭祖路線新指引

▲▼ 清明連假祭祖不塞車！水上警公布中莊墓區交通疏導指南 。（圖／水上分局提供）

▲▼ 清明連假祭祖不塞車！水上警公布中莊墓區交通疏導指南 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

清明連假將至，為確保祭祖民眾行車順暢，嘉義縣警察局水上分局特別針對轄內中莊墓區、龍巖嘉雲生命紀念館及慈雲寶塔等周邊易壅塞路段，規劃一系列交通疏導措施，並呼籲民眾配合分流與單向管制。

水上分局指出，針對不同動線之掃墓車流，建議改道如下：由台82線東行前往墓區的民眾，建議提前於「中和交流道」下匝道，續行嘉175線（中義路），再銜接縣道168線與165線，以避開尖峰車潮。若由台82線西行前往龍巖嘉雲生命紀念館，下嘉義交流道後請行駛165線內側車道，並於忠和國小前左轉嘉138線進入。

▲▼ 清明連假祭祖不塞車！水上警公布中莊墓區交通疏導指南 。（圖／水上分局提供）

至於欲前往慈雲寶塔的民眾，請行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線。警方強調，連假期間「龍巖嘉雲生命紀念館」前道路將改為單向通行；慈雲寶塔周邊若遇嚴重回堵，將視情況彈性調整為單行道，引導車流由環山道路往165線方向駛離。

此外，針對嘉138線（龍巖嘉雲旁）路邊停車之民眾，現場員警將引導車流往第一公墓、三界埔方向行駛。水上警分局提醒，請駕駛人務必遵從現場員警與義交人員指揮，並多利用離峰時間祭祀，共同維護交通順暢與安全。

▲▼ 清明連假祭祖不塞車！水上警公布中莊墓區交通疏導指南 。（圖／水上分局提供）

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