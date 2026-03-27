柯文哲4罪刑期「加起來21年」　為何被判17年？律師解釋原因

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等3大案，遭檢方以4罪起訴，台北地院26日一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，律師王至德發文指出，這只是一審判決，在三審定讞之前，法律上都還是「無罪推定」。

柯文哲被判刑17年、褫奪公權6年

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台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：

1. 犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年。褫奪公權6年。

2. 犯公益侵占罪，處有期徒刑2年。

3. 共同犯公益侵占罪，處有期徒刑3年6月。

4. 共同犯背信罪，處有期徒刑2年6月。

應執行有期徒刑17年。褫奪公權6年。

為何柯文哲是被判17年？

律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文說明刑期為何是17年，這17年是4個罪加起來之後「再打折」的刑期。原本應該是13年+2年+3.5年+2.5年，一共21年，但王至德指出，在判決上，通常會加起來打折，定一個「執行刑」，會有這樣的做法，是為了避免出現「偷了10次東西後，判的刑比1個殺人罪還要重」的荒謬情形。

律師：三審定讞前都是「無罪推定」

王至德也指出，雖然17年聽起來很震撼，但這只是「一審判決」，理論上柯文哲等人一定會上訴到二審，甚至三審，在案件三審定讞之前，請記得法律上都還是「無罪推定」，未來的法庭攻防還有得打，接下來的二審，就看律師團怎麼出招了。