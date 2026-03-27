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台鐵電車線垂落「列車大亂」延誤40分　北部自強號開放電子票證

▲▼台鐵山佳站電車線故障，鶯歌到樹林間路線不通，板橋站出現大批退票旅客。（圖／讀者提供）

▲台鐵山佳站電車線故障，北部列車大誤點，車站出現大批退票旅客。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(27日)上午9時17分山佳站電車線故障，全站無電，2股電車線垂落，樹林=鶯歌間一度雙線不通，下午13時15分搶通單線行車，列車仍有20到40分鐘誤點，台鐵宣布，下午15時30分起，基隆=新竹間自強號包含EMU3000型、普悠瑪號、太魯閣號等全面開放電子票證搭乘。

台鐵公司表示，西幹線因受山佳=鶯歌間電車線故障影響，樹林=鶯歌間自13時15分起採單線雙向行駛，對號列車維持正常行駛，城際運能不受影響，惟行駛列車平均延誤約20-40分鐘。對於部分延誤過多之區間車將截短或停駛，並自15時30分起基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車，包含EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等。

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由於目前列車仍有20分到40分鐘延誤，台鐵公司說明，因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

另因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。

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