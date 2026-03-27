陸商務部對美發起「貿易壁壘調查」　內容為破壞全球產供鏈做法和措施

▲大陸商務部對美發起貿易壁壘調查。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部今（27）日依照中華人民共和國對外貿易法》和商務部《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施發起貿易壁壘調查。大陸商務部強調，美國的相關行為可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世貿組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。

據了解，美國貿易代表辦公室於北京時間3月12日以「產能過剩」為由對中國等16個經濟體發起301調查，又於3月13日以「未有效禁止強迫勞動產品進口」為由對中國等60個經濟體發起301調查。

對此，大陸商務部強調，為堅決維護中國相關產業利益，依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，針對美對華兩起301調查，分別就美國破壞全球產供鏈相關做法和措施、美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施，對等發起兩項貿易壁壘調查。

根據大陸商務部獲得的初步證據和資訊顯示，美國在貿易相關領域實施大量嚴重破壞全球產供鏈的做法和措施，包括但不限於：限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。

大陸商務部將採用問卷、聽證會、實地調查等方式向利害關係方了解情況，進行調查，並自今（27）日起6個月內結束調查，特殊情況下可以延長，但延長期不得超過3個月。