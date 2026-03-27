金門怪手除草陷泥灘！卡浯江溪出海口　離奇畫面曝光

▲金門怪手卡出海口引關注。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣浯江溪出海口近日因一輛執行互花米草移除作業的怪手受困泥灘、疑似浸泡海水，引發地方關注是否會造成環境污染。對此，金門縣政府與董森堡議員均出面說明，強調已先行排除油汙疑慮，後續將儘速處理。

縣議員董森堡表示，該輛怪手是在進行外來種互花米草清除作業時，疑因地質鬆軟加上作業不順而陷入泥灘，雖然當天業者就曾出動兩輛吊車嘗試將其吊離，但因下陷情形嚴重未能成功。他指出，業者已經有先將怪手內部油料抽離，以降低可能的污染風險，但怪手長時間停留在現場，仍會影響景觀，但金屬物件也可能因海水浸泡產生鏽蝕的情形，讓民眾產生疑慮，呼籲業者或相關單位應把握潮汐時機儘快移除。

金門縣政府產業發展處說明，業者在進行互花米草移除時，原已規劃進出路線，但因潮汐變化快速，導致怪手來不及撤離而受困。目前已完成油箱抽空作業，避免油汙外洩，後續將與業者研議合適方式拖離，未來也考慮引進水陸兩用機具，以降低類似情況再度發生。

產發處指出，過去每年移除互花米草經費約100萬元，僅能處理單一地點；自去年離島建設基金增加補助後，整體經費提升至約2000萬元，多數用於擴大清除範圍，自去年起至今年預計將會完成8處區域作業，包括夏墅、建功嶼、田墩、金沙溪流域等地。目前部分區域已完成清除並進入驗收階段，後續將持續監測復發情形，確保海岸生態維護成效。