嘉榮醫療團隊深入白杞社區義診　守護偏鄉健康！

▲▼ 嘉榮醫療團隊前進白杞社區義診，深入偏鄉守護榮民(眷)及鄉親健康 。（圖／中榮灣橋分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升偏鄉居民健康照護可近性，並強化在地預防醫學服務，臺中榮民總醫院嘉義分院於3月27日攜手嘉義縣竹崎鄉白杞社區發展協會，共同舉辦大型社區義診活動，將優質醫療資源主動帶入社區，提供多元且全面的健康篩檢與諮詢服務。現場由家庭醫學部主任陳怡成親自進行衛教指導，協助民眾及早發現潛在健康問題、及早追蹤處理，本次活動深獲在地長輩、榮民（眷）及鄉親一致好評。

嘉榮家醫部主任陳怡成表示，本次義診提供血壓、血糖、血脂等慢性病檢測，並結合C型肝炎、口腔癌及大腸癌篩檢、骨質密度檢測與長者體適能評估，同時安排醫師一對一諮詢，協助民眾掌握健康狀況，落實早期發現、早期治療。他指出，透過社區篩檢可及早發現慢性病與癌症風險，並藉由體適能評估辨識肌少症與衰弱問題；現場亦結合健康宣導與跨專業合作，建構「篩檢、評估、轉介、追蹤」照護模式，提供持續且完整的健康服務。

陳怡成主任進一步指出，偏鄉醫療資源相對不足，部分長輩因「沒有不舒服就不需檢查」或「忍一忍就好」的觀念，往往忽略健康管理，導致疾病未能及早發現，透過社區巡迴醫療服務，可即時提供健康檢查，降低健康風險，陳主任也提醒，「血壓、血糖及血脂」應定期檢測，數值穩定才是真正安心；另骨質疏鬆與肌力流失為高齡者常見問題，建議透過適度運動、日曬及補充鈣質與蛋白質來預防跌倒風險。藥物使用亦應遵循醫囑，不可自行停減，避免延誤治療。

嘉榮院長陳正榮表示，臺中榮總嘉義分院長期關注偏鄉與高齡族群榮民(眷)及長輩的健康需求，此次透過社區義診攜手白杞社區發展協會，不僅是醫療服務向外延伸的重要實踐，更展現醫院落實ESG理念的具體行動，透過主動深入社區，減輕民眾往返醫院的交通負擔與碳排放，同時提升健康識能與篩檢涵蓋率，進一步促進健康平權與永續發展，未來將持續深化社區合作，建構友善且永續的健康照護體系，穩健守護榮民(眷)及鄉親健康。