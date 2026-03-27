機會來了！士林分署拍賣6億南港土地　淡水捷運宅千萬有找

▲士林分署拍賣南港30筆地，捷運宅甜甜價曝光 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

行政執行署士林分署將於4月7日舉辦123聯合拍賣會，推出雙北多筆不動產，其中淡水捷運宅第4拍底價1032萬元、北投透天4991萬元最受矚目。另南港區30筆土地首度拍賣，總面積逾12萬坪，分7標競標，總底價高達6億426萬元。現場另有服飾等動產變賣，最低50元起，吸引投資客與民眾搶便宜。

士林分署表示，本次不動產標的多元，其中新北市淡水區英專路一處兩層樓房屋，總坪數約46.76坪，含增建約7.99坪，鄰近鄧公國小、淡江大學及淡水捷運站，兼具學區與交通優勢，目前為第4次拍賣，底價1032萬元，低於市場行情。

▲南港大面積土地釋出，總底價6億 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另外，台北市北投區溫泉路一處3層樓透天厝，總坪數約116.45坪，含頂樓加蓋約54.53坪，同樣為第4次拍賣，底價4991萬元，鄰近新北投捷運站、北投國中及北投公園，生活機能完善，具自住與投資價值；除住宅外，本次拍賣亦包含內湖、北投、士林、八里等地多筆土地，以及1個龍巖靈骨塔位。

其中最受矚目的是南港區土地拍賣案，士林分署指出，受台北分署囑託，將拍賣滯欠大戶黃姓男子綜合所得稅案件中，楊姓擔保人所有的南港區麗山段土地，共計30筆、分7標進行第一次拍賣，土地總面積達12萬8355平方公尺，各標底價介於3526萬元至2億2330萬元之間，總底價高達6億426萬元；動產部分則以變賣方式辦理，包括塑身衣、褲襪、爆汗褲及女裝等商品，價格約50元至550元不等。

士林分署提醒，本次不動產拍賣兼採通訊及現場投標方式，有意參與者可至分署網站下載文件，並於開標前一天以雙掛號寄送，逾期將不受理。