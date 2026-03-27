鹿草鄉地方創生再升級　公私協力打造農村新亮點

▲▼鹿草鄉地方創生再升級，縣府攜手公所整合提案，強化公私協力爭取中央資源 。（圖／鹿草鄉長嚴佩瑜提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉地方創生邁入新里程！繼 114 年計畫通過後，鹿草鄉公所進一步整合鄉內資源，於 115 年提出更具系統性的多元提案。今（27）日，嘉義縣政府綜合規劃處處長陳皇成率領輔導團隊與專家委員，前往鹿草進行現地勘查初審，旨在強化公私協力，精準對接中央資源，為鹿草發展注入強心針。

本次計畫以「農村創新、點亮觀光、產業永續」為三大核心，跳脫過往單一計畫的框架，轉向跨部門的戰略布局。內容涵蓋農業六級化、社區支持系統、文化場域營造及循環經濟應用，展現鹿草鄉全方位轉型的決心。

縣府綜規處長陳皇成指出，地方創生已進入「長期策略布局」階段。本次輔導重點在於協助地方提案與文化、農業、環境及勞動等中央部會政策銜接，提升計畫的可行性。他強調，鹿草具備厚實的農業基礎與社區凝聚力，透過策略聚焦，能更有效地展現以人為本的創生精神。

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，本次提案延續既有基礎，納入重寮社區的文化藝術營造及三角社區的多元就業模式，展現地方組織的強大落地能力。嚴鄉長感性表示：「創生的核心在於重新連結人與土地、產業與生活。」她特別感謝翁章梁縣長與蔡易餘立委的支持，未來公所將以帶動在地就業、創造產業價值為目標，逐步建構具韌性的永續發展模式。

透過縣府與公所的緊密串聯，鹿草鄉正展現出從傳統農村轉型為兼具經濟活力與生活品質的創新品牌，期待未來能獲得中央更多資源挹注，擴大地方發展潛力。