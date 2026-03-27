國小生被跳蚤咬成紅豆冰　家長氣炸校方急排週末消毒

▲北投國小學生遭跳蚤咬傷事件頻傳，教育局要求利用週末時間加強清消。（圖／林杏兒提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市北投國小今傳出不少學生遭跳蚤咬傷，家長不捨寶貝兒女手腳被咬成「紅豆冰」向校方反映，沒想到卻得到要等清明連假再處理。對此，校方回應，因昨晚開始下雨，噴藥會沒效果，但因為有許多家長陳情，目前已安排廠商明天入校清消。

台北市議員林杏兒今上午接獲北投國小家長投訴，有多名學童遭跳蚤咬傷，懷疑是否因是先前曾傳言校內有出現老鼠所致；此外，家長也認為，目前校內部分區域正在進行整修工程，校園環境比較雜亂，也有可能是跳蚤的來源。林說，家長向校方反映後，校方竟回答「要等到清明連假再處理」，讓家長相當不滿。

對此，北投國小校長賴俊賢回應，這幾天在家長群組突然開始討論此事，他去調閱健康中心資料後發現，3月有10位學生登記被蚊蟲咬傷，他與校內老師這幾天也特別先到地下室、戶外場域做打掃清消。

賴俊賢說，這2天已聯繫廠商，但因為昨晚開始下雨，考量噴完藥又下雨會沒效果，加上廠商派工調度問題，才會說要等清明連假再消毒。但因爲有不少家長陳情，會請廠商明天就入校清消，若後續沒效再補噴。

對此，教育局表示，經查主要是因校園地下室及部分牆面青苔較為潮濕，易成為病媒孳生源，已請該北投國小利用28、29日假日期間，完成全校性大規模消毒，針對受影響教室加強施藥防治，並委請廠商協助刷除校園青苔以消除蟲卵空間，並追蹤學生叮咬情形及提供防蚊液防護。

教育局表示，後續將規劃易生青苔牆面之防水塗料工程，並落實定期花木修剪與病媒防治工作，輔以衛教宣導以強化師生自我防護意識。

至於老鼠出沒問題，教育局說，初步評估主要受115年1月操場工程施作擾動及校園周邊飲食商圈影響，該校已嚴格落實「防鼠三不」政策，除定期委請專業廠商入校滅鼠及加強垃圾清理外，並針對剩食與儲藏空間進行密封與清整，阻絕老鼠糧食來源。

教育局說，已責請該校利用週末期間加強投藥，未來亦將持續提高校內巡檢頻率，並建立通報機制即時啟動專案處理，務求落實相關防疫指引，確保校園環境衛生安全。