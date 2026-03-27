虎航首創「訂閱制」月付1588元起換機票優惠　最低53折

▲台灣虎航。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航今(27)日正式公布全台航空業首創的新服務「TEAM Tiger訂閱制」共三方案，年滿18歲的會員透過訂閱制換機票最低53折起優惠，其中最低月付1,588元起，首波3月30日中午12時開賣，一年可獲4張來回機票兌換優惠。尊榮Max方案享12組來回機票兌換優惠、優先登機和報到，需月付3,588元及訂閱費7,799元。

台灣虎航公布全新「TEAM Tiger訂閱制」三款方案，讓會員透過訂閱制不用搶促銷，機票可直接變便宜，機票兌換優惠最低53折起。

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首波推出限時限量的「TEAM Lite」方案，將於3月30日12:00至3月31日兩日開放搶購，月付僅需1,588元，試算一年費用約1萬9056元，每年可獲4組來回機票兌換優惠，該方案不需訂閱費，旅客每季約花4,767元的費用就可獲得1組價值8,000元的來回機票，限量3,000組名額。

另鎖定常搭機旅客，台灣虎航也推出「TEAM Plus」與「TEAM Max」方案，4月21日中午12:00正式開賣。其中「TEAM Plus」方案訂閱費5,299元，另於每月再收取1,888元月費，試算一年費用約2萬7955元，將提供6組來回機票兌換優惠，享優先登機與優先報到資格。

▲台灣虎航推出訂閱制方案。（圖／台灣虎航提供）

「TEAM Max」方案則提供高達12組來回機票兌換優惠，適合每個月出國一次以上的旅客，可優先登機、優先報到、優先行李及封館資格等尊榮禮遇，僅需月付3,588元及訂閱費7,799元，試算一年費用約5萬0855元。

台灣虎航表示，除機票優惠，訂閱制會員還能以超值價格，額外加訂30公斤託運行李額度，最低月付僅807元起，訂閱最高規格「TEAM Max」方案旅客，則每月要加2200元。

▲▼台灣虎航推出訂閱制方案。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航董事長黃世惠表示，目前國際油價上漲，台灣虎航沒有燃油附加費，訂位費也沒有規劃調漲，但機票價格將視油價和市場浮動調整，該漲的一定會漲，但透過訂閱制也會確保優惠並抵銷油價帶來的票價影響，確保會員透過訂閱制可獲得一定額度的票價價差，鼓勵小資族在有限預算下降低大筆支付門檻。

黃世惠說明，旅客透過訂閱制，可確保花4700多元可買價值8千元的機票，另若單程票價超過4千元則要補價差，機票優惠可兌換未來3個月的機票，任何航線、出發日期可以訂，只是差別在需不需要補價差，目前台灣虎航會員有178萬，尊榮虎會員則有2萬，都是常搭乘台灣虎航的旅客，預期未來加入訂閱制的人數不會太少。