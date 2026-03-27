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塑膠袋之亂！攤商苦：不是變貴是根本買不到　缺貨衝擊生計

▲▼ 塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）

▲國內傳出塑膠袋之亂，基層攤商曝「連買都買不到」。（圖／記者劉維榛攝）

記者賴文萱／高雄報導

中東局勢升溫衝擊全球石化供應鏈，國內近期傳出「塑膠袋之亂」，鳳山區高雄市議員候選人及高雄市攤販協進會理事長、鳳山區高雄市議員候選人蘇致榮表示，近日已接獲大量會員攤商陳情反映，「現在不是變貴，是連買都買不到」，基層經濟已面臨實質危機，直言已對夜市攤商、小吃店、傳統市場及中小企業造成嚴重衝擊。

蘇致榮指出，塑膠袋是攤商與小型店家最基本的營運工具，一旦供應中斷，將直接影響商品包裝與外帶出貨。「沒有袋子，不是少賺，是直接不能做生意。」不少攤商甚至出現「有訂單卻出不了貨」的情況，營業被迫受限，收入立即縮水。

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蘇致榮進一步表示，作為攤販協進會理事長，第一線最清楚基層壓力。「攤商不是不努力，是連最基本的工具都沒有。」他強調，這已不是單純物價波動，而是「整個庶民經濟鏈正在被卡住」，影響層面已快速擴大。

▲▼高雄市鳳山區市議員候選人蘇致榮 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蘇致榮公開呼籲政府必須正視問題的急迫性，不能僅依賴市場自行調節，「現場已經在崩了。」（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，蘇致榮以執政團隊一員的立場，公開呼籲政府必須正視問題的急迫性，不能僅依賴市場自行調節。「政府不能只看數據，現場已經在崩了。」他要求立即啟動跨部會應變機制，全面盤點原料來源與庫存，協調國內產能優先供應民生用途，並提出短期補助與替代方案，協助攤商與中小企業穩定營運。

蘇致榮強調，一個塑膠袋，撐的是一個家庭的生活，不能讓基層自己扛，這是政府該出手的時候，穩住塑膠袋供應，就是穩住庶民經濟。

為防止囤貨與哄抬價格亂象擴大，法務部26日也宣布，跨部會「物價聯合稽查小組」全面啟動，將鎖定上游盤商及零售端進行聯合稽查，嚴查囤貨居奇等不法行為。

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