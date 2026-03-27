台積電內鬼工程師竊密案4／27宣判　2共犯先遭延長羈押

▲台積電竊密案第1波被起訴的內鬼工程師，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民／台北報導

智慧財產及商業法院審理台積電前工程師陳力銘，勾結仍在職同事竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密、涉犯《國家安全法》等罪嫌，已定於下月（4月）27日上午11點宣判，合議庭今裁定仍在押的陳力銘與共犯陳韋傑，分別從下月1日、8日起，各延長羈押禁見2個月，但可和配偶、直系血親等親屬接見通信，可抗告。

陳力銘目前仍在審理中第2次延押禁見期內，本月（3月）31日午夜期滿。陳力銘去年（2025年）8月底，被起訴涉犯《國家安全法》國家核心關鍵技術域外使用罪、《營業秘密法》意圖域外使用而竊取營業秘密罪等罪嫌，求刑14年，今年（2026年）1月5日在檢方第2波起訴中，再被求刑7年。

陳韋傑涉協助陳力銘，洩漏台積電14奈米以下製程等營業秘密資料，去年11月到案被羈押禁見，在檢方第2波起訴時，被起訴涉犯《國家安全法》等罪、求刑8年8月，同月8日移審智財商業法院繼續羈押禁見，今被裁定審理中第1次延押禁見。

▲智慧財產及商業法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

裁定延押理由指出，2名陳男犯罪嫌疑重大，考量陳韋傑不認罪，對所涉犯罪情節、手段，供詞前後不一、對犯罪細節避重就輕，在判決確定前，仍有勾稽比對相關電磁紀錄與共犯陳力銘、其他證人證述可能性，倘若2名陳男有機會相互勾串滅證，將有使案情陷於渾沌不明的高度可能性。

合議庭考量2名陳男所涉犯罪，不僅損及個別企業利益，並可能危及產業競爭力及國家經濟發展，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，裁定繼續羈押禁見，陳力銘可與配偶、直系血親或旁系血親二親等親屬接見通信，陳韋傑的配偶與直系血親也不受禁見限制。

本案源於陳力銘2022年從台積電離職，到台積電供應商東京威力科創公司任職，涉透過仍在職同事吳秉駿、戈一平，以遠端登入、翻拍電腦螢幕方式，竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密，並在東京威力公司使用。台積電本件被竊營業機密，屬於《國安法》所列「國家核心關鍵技術」範圍。

吳秉駿、戈一平與陳力銘先後到案，均被羈押禁見，吳男被起訴求刑9年、戈男7年，但吳男與戈男今年2月5日，已交保各300萬元與200萬元獲釋，均限制住居與限制出境、出海，2人都須佩戴電子腳環、持用法院配發的個案手機定時自拍上傳科控中心報到，並交出個人所有護照防逃。

此外，檢方去年12月2日第1波追加起訴東京威力涉犯《國安法》與《營業秘密法》共4罪嫌，分別求處罰金新臺幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，合併執行罰金1.2億元，是法人被起訴涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密的首例。

東京威力於第2波起訴再被求處罰金新台幣2500萬元，東京威力女主管盧怡尹，案發後涉擅自刪除公司雲端資料滅證，到案拒絕認錯，被起訴涉犯湮滅刑事證據罪嫌、求刑1年，上述3波起訴內容定於4月27日上午11點一併宣判。