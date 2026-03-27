立委質詢推銷加熱菸紓壓「精神病會少很多」　卓榮泰勸：適量就好

▲行政院長卓榮泰立院備詢。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（27日）赴立院備詢，立委陳超明質詢時提到加熱菸議題，並希望政府加強發展開拓外銷市場。陳也提到，發展這個市場，對增加外匯很嚇人耶！院長可能沒有在抽菸不了解，「有時候抽菸也不錯啦！至少精神病會減少很多啦，紓解壓力」，卓榮泰則建議，抽菸適量就好。衛福部長石崇良也說，委員還是盡量戒菸比較好。

陳超明質詢時表示，鍾東錦縣長特別感謝卓榮泰院長，中央協助美光到銅鑼科學園區，帶給苗栗翻天覆地改變，苗栗長期被忽視，這次創造2500個就業機會、之後有上萬個，要特別拜託院長重視苗栗，雖然你們票沒贏過，但努力一定能推進，苗栗發展起來，還有水庫、電的問題，苗栗一定全力支持中央。

卓榮泰回應，這是中央地方合作最好的典範。陳超明強調，中央支持地方，地方一定全力配合政策。陳超明也請主計長陳淑姿上來備詢，陳表示，大家都說主計長是冷衙門，「但我覺得主計長本人非常接地氣，你來選民意代表或縣市長，我們都很怕你，不要不好意思啦！鍾東錦縣長也要我特別感謝你」。

陳超明提到，財劃法修法後，苗栗從全台唯一的財政監管縣市，變成一級縣市，害苗栗縣政府皮皮剉，但溝通過後，主計長馬上了解狀況也說會全力幫忙，結果賴清德總統跟卓榮泰院長一個決定，讓苗栗從一級降到四級，讓苗栗喘口氣、有發展的機會，特別感謝，給苗栗幾年緩衝期就可以生龍活虎。

卓榮泰回應，苗栗應該要更美麗，財劃法修訂後，苗栗級數變成第一級，但給中央調節彈性，就有辦法給地方更多照顧，不管是級次還是財劃法，都希望讓中央保有彈性，希望委員支持院版財劃法。陳超明也坦言，財劃法應該兩方面好好談談，各讓一步取中間值，相信台灣會更好，「這是幾十年的經驗，我們都了解」。

另外，陳超明也建議，應該發展台灣電子菸、加熱菸到世界市場，抽菸市場很大，台灣市場一年有兩千億規模，相信認真發展會有很漂亮成績，但台灣加熱菸市場卻被美國、日本獨佔，全世界只有台灣跟美國要外銷要求提供健康風險審查，連日本都沒有要求，政府根本自綁手腳。

陳超明指出，好啦！不要抽菸毒害台灣人，但美國日本卻可以進口，我們不做對內市場，外銷總可以吧？這個市場太大了，抽菸沒人敢講話，只有我敢幫菸酒公司講話，連執政黨都不敢，外銷要開放啦！卓榮泰回應，加熱菸第一階段希望是合法上市，第二階段希望本地自產產業希望加強，加入營運生產行列，依據菸害防制法規範，要不要外銷須等產業更健全，等產業自己評估。

對於外銷部分，陳超明再次喊話，拜託衛福部，國內就不爭了，大概也很困難，但外銷產業要發展，抽菸是一個習慣，如果能外銷打出一條路，不要自我設限。衛福部長石崇良回應，有在輔導台酒這些菸，需要經過一些健康測試跟危害評估，至於內銷外銷要脫鉤的話，菸害防制法規定，沒有經過健康風險評估製造輸入都違法，罰則也很高，這要再研究一下。

聽到此處，陳超明也忍不住抱怨，他表示，不要再研究了啦，時不我予了啦！人家在搶市場了台灣要快點，這增加外匯很嚇人耶！院長可能沒有在抽菸不了解。有時候抽菸也不錯啦！至少精神病會減少很多啦，紓解壓力。卓榮泰則建議，抽菸適量就好。石崇良也表示，委員還是盡量戒菸比較好。