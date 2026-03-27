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國庫吃緊？傳普丁首度要求俄富豪「捐錢」贊助烏克蘭戰爭

▲▼ 俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

獨立媒體《The Bell》26日引述消息人士說法報導，隨著烏克蘭戰爭持續延燒，俄羅斯總統普丁「首度」要求國內富豪與企業寡頭（Oligarchs）捐錢挹注政府預算，以穩定國家財政。

秘密會談要求捐錢　這人物大手筆

報導指出，普丁26日與俄羅斯商界大老們進行秘密會談時，討論了軍事資金與戰爭延續的議題，並且提出上述要求。《金融時報》同日也引述3名知情人士說法，刊出類似報導。

《The Bell》還指出，在這場秘密會談上，俄羅斯億萬富豪克里莫夫（Suleiman Kerimov）當場承諾捐出1000億盧布（約新台幣394億元）。不過《路透社》尚無法證實這個捐款金額，致電克里莫夫辦公室也未獲回應。

▼ 烏俄戰爭邁入第5個年頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄軍。俄烏戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

放話繼續打　經濟恐達臨界點

俄羅斯2022年2月全面入侵以來，這場戰爭已經邁入第5個年頭。普丁明確表示俄羅斯將繼續戰鬥，直到完全控制烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）的所有領土為止。

不過，俄羅斯也正面臨「雙重打擊」的窘境。一方面受國際制裁影響，能源收入大幅下滑。另一方面整體經濟放緩，導致各行各業的稅收縮減。

本月稍早，消息人士透露，俄羅斯政府研擬將今年預算中所有「非敏感性」支出削減10%，但最終決定取決於目前伊朗戰爭引發的油價漲勢能維持多久。

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