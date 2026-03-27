黃國昌號召329上凱道討公道！　PTT鄉民反應曝「選票一定到」

▲黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲26日一審重判17年、褫奪公權6年；民眾黨主席黃國昌下令，要全國動員號召小草，329下午上凱道討公道，要求總統賴清德好好跟台灣人民解釋，為什麼要把台灣的司法糟蹋成這個樣子。消息曝光，PTT網友約有4成人表示會到現場支持，但更多人坦言「不會去，但會用選票教訓」。

有網友在PTT發文，想知道329會上凱道的人有多少？「全台灣60%民意團結起來，一起上凱道，讓少數人聽到台灣人的怒吼，八卦版也要全力支持，不要每次都被笑萬人響應無人到場，要去的請+1，有沒有卦？」

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PTT約3到4成表態到場 更多人喊用選票教訓



對此，明確表示會到場約占3到4成，「還是要去，不要總是網上嗆綠畜，偶爾也要去現場開噴」、「一定到場，不要讓大家看不起八卦板跟民眾黨！支持到底，主席清白」；也有人表示，雖然無法到場支持，但是觀看直播「顧小孩，鍵盤支持」。

▲黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）



另有一部分網友雖表態支持，但認為「投票比上街更有用」，「投票一定，凱道無法」、「不去，但選票一定制裁」、「用選票教訓才會痛」、「沒空，但我直接用選票教訓民進黨」、「還在國外，但投票會到」、「用投票支持」、「人不到，票一定到」。

黃國昌26日在記者會中宣布，「禮拜天下午，我們一起上凱道！討公道！」希望賴清德不要迴避，勇敢地出來面對，好好跟台灣人民解釋，為什麼把台灣的司法糟蹋成這個樣子。這塊土地是我們共同的土地，挽救台灣被民進黨糟蹋、蹂躪的司法，台灣民眾黨絕對站在第一線，向賴清德所領導的綠色威權對抗到底。