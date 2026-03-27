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柯文哲嗆民進黨才是共匪、國台辦轟綠色恐怖　綠：不要再鬼扯

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲官司宣判後記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯從事非法地下匯兌、掩護中共官員以商務名義來台10天，涉犯《反滲透法》等。對此，民眾黨創黨主席柯文哲昨反批，民進黨才是共匪啦。國台辦也批評民進黨綠色恐怖。對此，民進黨今（27日）回應，到底是誰在放任中共統戰而不作聲？誰在真正被中共滲透還不願處理？國際社會和台灣人民都看得很清楚。真的請共產黨、民眾黨與柯文哲，都不要再「鬼扯」了。

徐春鶯涉犯《反滲透法》等，檢調偵辦更發現，徐春鶯曾與中共官員討論由白委李貞秀接班的議題。對此議題，柯文哲昨痛批，到現在抓到的共諜，是陸配比較多還是民進黨工比較多？民進黨才是共匪啦。

柯文哲案一審判決結果出爐，中國國台辦第一時間就跳出來發聲，狠批是「綠色恐怖」、「操弄司法、打壓異己」等。民進黨中國部對此表示，中共為挺柯文哲全面否定台灣司法與民主制度，並藉此對台政治介入與認知作戰，提醒台灣社會提高警覺。

根據民進黨中國部整理，早在柯文哲案爆發，中國政府就持續以各種作為與表態進行聲援，以「綠色恐怖」與「司法迫害」操弄認知作戰，例如2024年9月，國台辦於例行記者會定調柯案為「綠色恐怖」，聲援遭羈押的柯文哲。2025年3月，國台辦宣布將承辦柯案的北檢檢察官林俊言、林俊廷以及林達列入「台獨打手」名單，揚言實施「制裁」。2026年3月，柯案一審宣判當晚，國台辦立刻發表聲明痛批是「綠色恐怖」，還妄稱「判決必遭台灣民眾唾棄」。

民進黨中國部指出，中國如此力挺柯文哲其來有自，從近期陸續披露的事件看來，中共的「統戰黑手」可能早已伸入民眾黨內部核心，諸如民眾黨籍的立委候選人馬治薇接受中國資金參選立委 被法院判刑。讓具有統戰背景的中配徐春鶯可以列入該黨不分區安全名單。安排仍具有中國籍身份的李貞秀「接班」更進入內政委員會「質詢」與「代理主席」。

當「徐春鶯案」清楚告訴台灣人民，中共是如何在背後試圖對民眾黨施加控制力與影響力時；中共選擇「力挺柯文哲」的動作就更凸顯了其中「有鬼」。

民進黨中國部強調，中共對台灣政黨的統戰與滲透不是新聞，但更關鍵的是各政黨事後的處理態度，是否能展現決心與作為反制中共、守護台灣；還是否認裝死、轉移焦點，繼續為中共大開破口？

民進黨中國部批評，到底是誰在放任中共統戰而不作聲？誰在真正被中共滲透還不願處理？誰頂著「台灣」之名卻屢屢在與「中共」行同步之實？誰到現在還在堅持讓「紅色勢力」侵入台灣的國會殿堂？國際社會和台灣人民都看得很清楚。真的請共產黨、民眾黨與柯文哲，都不要再「鬼扯」了。

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