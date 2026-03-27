單親爸「年薪150萬」尋找二春　網見1句話滿頭問號：是在寒幾點

▲原PO想找第二春。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

粉專「幸福列車未婚聯誼活動」會替民眾貼出相關資料、遮臉後的照片，協助單身朋友找尋合適的對象。昨日粉專貼出「排約日常」，一名自稱年收入150萬元的男網友想認識80～90年次的女生，而他其中一句「介紹」就引起網友討論。

年薪150萬「高處不勝寒」

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該名男網友是74年次，身高171公分，體重65公斤，為水瓶座。他有一個6歲的孩子，想找尋第二春。他透露自己年收入150萬元以上，有車、想生小孩、婚後必須要與公婆同住，然後有養狗，另外，他還寫下「高處不勝寒」。

男網友列出條件，他想認識80～90年次的女生，體重要小於60公斤、身材纖瘦、乖巧聰明，可以二春，但是要沒有小孩。男網友也自認個性沉著穩重又溫柔，已開公司7年。

一票網友開酸：是在寒幾點的？

只是貼文曝光後，不少網友都直呼「150w而已，高處不勝寒」、「才150萬以上就高處不勝寒，真是沒見過世面」、「高處不勝寒，那幹嘛來找溫暖？好好享受啊」、「我還真的不知道高處不勝寒，您是用來比喻啥？這裡是幸福列車，不是高山觀光列車」、「條件寫很滿，但重點是：有小孩+要同住+還想再生，然後還在那邊高處不勝寒，是在寒幾點的」、「誰教你高處不勝寒這樣用的」。

還有網友熱議，「小於60kg變標配了」、「自信哥，150w帶一子加帶公婆，女生還得年輕漂亮纖細還要包生，拜託，150w養完孩子根本沒剩多少好嗎」、「你自己有孩子就不准人有孩？住你家就是要幫顧小孩兼長照，還要包生，住外面就算了，有哪個聰明女生會那麼想不開」。