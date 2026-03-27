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吳鳳科大校慶見證企業捐資、多元共融　技職之光13年連續獲獎

▲▼ 吳鳳科大61週年校慶：技職之光13連霸、企業捐資助學、國際文化祭展現共融力 。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲僑務委員會蘇上傑專門委員(第二排右六)蒞臨吳鳳科大校慶活動「印記食光國際文化祭」，與外籍學子溫馨互動，見證校園多元共融的豐碩成果。（圖／吳鳳科技大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學迎來創校 61 週年，今年特別以「六吳扎根育本土俊秀；一鳳翱翔遍五洲群英」為校慶主軸，象徵學校辦學一甲子以來，始終致力於深耕南台灣、培育在地青年，並展現邁向國際、吸引全球頂尖學子就讀的雄心。校慶系列活動於 3 月 27 日至 28 日盛大展開，透過多元慶祝活動，充分展現校方深耕技職教育的豐碩成果。

▲▼ 吳鳳科大61週年校慶：技職之光13連霸、企業捐資助學、國際文化祭展現共融力 。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲僑務委員會蘇上傑專門委員(第二排右六)蒞臨吳鳳科大校慶活動「印記食光國際文化祭」，與外籍學子溫馨互動，見證校園多元共融的豐碩成果。（圖／吳鳳科技大學提供） 

慶祝大會中，校方特別向翠德實業股份有限公司顏錫文董事長致贈感謝狀，感念其長期對校方及無人機科技發展的鼎力支持。顏董事長今年再次慷慨解囊捐贈新台幣 40 萬元，其中半數專款用於獎勵「人工智慧無人機科技系」表現優異的學子。校方強調，透過企業的實質挹注，不僅精確對準前瞻產業的人才需求，更激勵青年才俊投身科技創新，攜手實踐產學雙贏的願景。

▲▼ 吳鳳科大61週年校慶：技職之光13連霸、企業捐資助學、國際文化祭展現共融力 。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲吳鳳科大胡宗鑫董事長(中)、蔡宏榮校長(左一)與校友會陳宗瑋理事長(右一)，連袂表揚2026年「技職之光」得主蘇秀珍(右二)及劉禹汎(左二)，共同分享61週年校慶中最耀眼的獲獎喜悅。（圖／吳鳳科技大學提供）

典禮上特別表揚榮獲教育部 2026 年「技職之光」殊榮的蘇秀珍與劉禹汎同學。兩位證照達人不僅為個人職涯增添光彩，更為校史刷新了連續 13 年蟬聯該獎項的輝煌紀錄。這份殊榮象徵著吳鳳科大在推動「做中學、學中做」務實辦學品質上的深厚實力。

▲▼ 吳鳳科大61週年校慶：技職之光13連霸、企業捐資助學、國際文化祭展現共融力 。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲翠德實業顏錫文董事(中)慷慨捐資40萬元，以實質行動鼎力支持吳鳳科大無人機科技之研發與人才培育。（圖／吳鳳科技大學提供）

為營造多元包容的校園氛圍，校方舉辦「印記食光國際文化祭」，邀請僑務委員會僑生處蘇上傑專門委員蒞校指導。活動由外籍學子熱情的歌舞揭開序幕，各國特色美食讓師生在校園內就能完成一場舌尖上的旅行。今年更導入「數位互動體驗區」，讓跨國界的友誼化作實體的「馬年專屬印記」相片，象徵學校致力培育具備國際競爭力菁英的決心。

▲▼ 吳鳳科大61週年校慶：技職之光13連霸、企業捐資助學、國際文化祭展現共融力 。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲▼ 吳鳳科大61週年校慶：技職之光13連霸、企業捐資助學、國際文化祭展現共融力 。（圖／吳鳳科技大學提供）

吳鳳科大校長蔡宏榮指出，學校始終秉持務實致用精神，強化產學鏈結。蔡校長強調：「本校以培育專業與實務並重的人才為使命，讓每位學生都能與產業無縫接軌，成為優秀技術人才並回饋社會。」

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