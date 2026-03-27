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國立科大生熱心幫友放毒包裹...險毀一生　入獄恐染惡習法官輕判

▲▼好友揪團搞出6121包毒咖啡！市值近600萬　女友入夥幫忙一包賺10塊。（圖／記者許權毅翻攝）

▲就讀某國立科大的劉姓大學生，免費幫好友放置毒咖啡包給藥腳，差點毀了前程，法院認為他惡性不大給予緩刑。（示意圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市某國立科大的劉姓大學生本有大好前程，卻乖乖聽從朋友張男指示，將毒品放置在機車上，結果被販毒罪起訴，法官考量他沒有收到報酬，只因友人忙碌一時失慮幫助犯罪，犯後態度良好，入獄反而可能沾染惡習，判他2年徒刑，緩刑5年，並須進行120小時勞務，支付10萬元給公庫。

檢警調查，羅男、張男2024年至2025年間，販售K他命、毒咖啡包給不特定人士總計8次，從中牟利約莫數萬元。其中一次，張男與一名洪女達成交易毒品約定，張男卻指示朋友劉姓男大生前往放置毒品在一處機車置物箱內，劉男乖乖照做，但並未取得報酬，1萬報酬也是轉到張男帳戶內。

結果羅男等3人被逮，羅男坦承是為了賺錢販毒，張男則是因為還債，挺而走險選擇販售毒品，劉男則說只是順手幫忙張男，沒有收到錢，犯行也僅有一次。3人仍被依販售第三級毒品起訴。

劉男辯護律師指出說，劉男因為跟張男是好朋友，事發當天張男在忙碌，請求代送毒品給藥腳，因為一時失慮才犯案，目前正在讀某國立科大，已經收到教訓，知道警惕，並且戒除毒癮、遠離複雜之人，專心上課，惡性未深，請求以刑法第59條情堪憫恕減刑；張男也稱，並未給任何報酬給劉男，劉男也不是旗下販毒配送之人。

中院認為，經查劉男確實無收到報酬，確實是幫助張男，不是為自己牟利才犯罪，惡性較輕微，若以販賣第三級毒品最輕3年6月判刑，猶嫌過重，因此依情堪憫恕給予減刑。

中院又考量，劉男才剛滿20歲，智慮淺薄，無任何前科，目前正常就讀大學，爸媽也懊悔表明會多加留意交友狀況，若入監執行恐怕會沾染獄中惡習。綜上，判劉男2年徒刑，緩刑5年並需進行120小時勞務，支付10萬元給公庫。

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