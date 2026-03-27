卓榮泰批沒資格成為執政黨　民眾黨團反嗆：三不院長執政無能

▲民眾黨立法院黨團。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲官司一審結果出爐，遭重判17年。對於柯痛訴司法不公，行政院長卓榮泰今受訪表示，「質疑司法操控的人，沒資格成為執政黨」。對此，民眾黨立院黨團痛批，不副署、不執行、不做事的三不院長已成笑話大王，當年民進黨在野時，是誰天天喊「法院是國民黨開的」？陳水扁前總統涉貪汙洗錢弊案，是誰高舉「公平審判」旗幟聲援？請問主張要司法改革的民進黨還在嗎？ 還是「司法改革」跟民進黨神主牌「非核家園」一樣，純粹是騙票工具？

民眾黨團指出，柯案遭國家機器的全面介入，從監察院濫用調查權，對台北市政府作出錯誤糾正；內政部隱匿關鍵公文，刻意扭曲合法的容積審議程序；台北市政風單位違法蒐集柯文哲過往私人行事資料，甚至在監察院調查報告公布前，就被民進黨拿來當政治工具炒作——這已非單純行政瑕疵，而是令人不寒而慄的政治偵防與權力濫用。

民眾黨團直言，司法失去中立性、國家機器被用來對付特定對象，這不只是柯文哲一人受害，而是行政權遭司法傾軋，是台灣法治的警鐘。卓榮泰上任至今，最大的「政績」竟是推動大罷免、拒絕副署法案、消極不執行立法院三讀通過的法律。人民關心的社會住宅進度停滯、缺電問題無解、出生率持續探底，民進黨執政無能，卻一再將責任推給在野黨，誰沒資格執政？只有人民有資格決定。

「誰可以來決定作為執政黨？是人民來決定，不是卓榮泰院長你在決定。」總召陳清龍表示，別忘了過去舉著「司法改革」大旗的民進黨，你們都忘了你們的主張，就像你們的「非核家園」一樣，你們真的只是要騙選票而已嗎？

立委陳昭姿說，卓院長不要患失憶症，就是因為質疑司法才培植了民進黨成為執政黨。台灣人對司法的信任度頂多3成，對於政治人物涉及司法案件的判決信任度大概不到2成，「昨天談了那麼多具體違反司法 ABC 最基本原則，你看了嗎？」

立委洪毓祥則酸，所謂「210 萬政治獻金」作為賄賂款項，這210萬連讓卓榮泰一趟包機去日本來回看棒球都不夠，「請把心思放在少子化、社會住宅進度嚴重落後，以及穩定能源政策上面」。

蔡春綢則說，當人民對司法產生質疑的時候，執政黨不是反省制度問題，而是反過來指責質疑者，這是對民主最大的傷害。司法的公信力來自於透明跟監督，而不是政治人物的背書。如果連質疑的空間都被打壓，那台灣還剩下什麼民主價值？

劉書彬則質疑，台北地方法院做出了不公的法院與不公的審判，用210萬政治獻金變到是一個賄款當作前金，但並沒有看到後禮，跟巨大的京華城收益成比例嗎？台北市政府公務員沒有一個說有被施壓，都是合法合理辦事，在沒有證據之下竟然判決有罪。