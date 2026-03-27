挖土機超人、北捷英雄入祀桃園忠烈祠　張善政致敬

▲桃園市長張善政今日在「桃園市115年春祭致祭革命先烈暨林鴻森、余家昶烈士入祀典禮」上獻花致意。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（27）日上午出席「桃園市115年春祭致祭革命先烈暨林鴻森、余家昶烈士入祀典禮」。張善政表示，清明節將至，市府除循例舉行春祭典禮緬懷英烈外，更特別辦理林鴻森、余家昶兩位烈士入祀典禮，以表彰其2人去年重大災難與突發事件中，為守護他人不惜犧牲生命之英勇事蹟，向全體英靈致上最深敬意。

▲桃園市長張善政今日在「桃園市115年春祭致祭革命先烈暨林鴻森、余家昶烈士入祀典禮」上向烈士英靈默哀致意。（圖／桃市府新聞處提供）

張善政指出，今日入祀的烈士林鴻森於花蓮光復土石流災害期間，主動駕駛挖土機投入第一線救災，不幸因傷口感染而犧牲生命；余家昶烈士則是在臺北捷運隨機殺人事件中，為保護無辜乘客安全挺身制止兇嫌，最終傷重不治。兩位烈士在危難時刻展現出無私勇氣與大愛，不僅是社會楷模，更令全體市民深感敬佩與不捨。

▲桃園市長張善政在春祭大會上致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

張善政強調，這種守護他人、推己及人之精神是社會最珍貴的基石。每位烈士背後代表的是一股安定人心的力量，這份心意值得社會大眾銘記與傳承。特別向烈士遺族表達誠摯慰問與關懷，並勉勵國軍官兵與公職人員持續精進專業，為國家與社會穩定貢獻力量，共同守護桃園這片土地；禮成後張善政也向烈士家屬們握手致意。

▲桃園市長張善政向烈士家屬握手致意。（圖／桃市府新聞處提供）

民政局長劉思遠提及，桃園忠烈祠目前共供奉292位烈士英靈，園區作為市定古蹟，市府每年辦理春、秋兩祭，以彰顯先烈犧牲奉獻之精神。此外，市府亦積極推動園區活化與導覽，讓民眾在參訪古蹟同時，能深入了解桃園市歷史文化脈絡與先賢事蹟。