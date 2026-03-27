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嘉義市消防局攜手水資源中心　無人機熱顯像守護城市

▲▼ 嘉義市抗旱救災「黑科技」上陣！水資源回收中心化身最強後盾 。（圖／嘉義市消防局提供）

▲▼ 嘉義市抗旱救災「黑科技」上陣！水資源回收中心化身最強後盾 。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

入冬以來降雨持續偏少，嘉義地區重要水源仁義潭與蘭潭水庫蓄水量不斷下探。面對嚴峻水情，嘉義市政府消防局展現「超前部署」決心，除盤點全市近兩千支消防栓外，更聯手「嘉義市水資源回收中心」啟動再生水救災演練，並出動無人機熱顯像技術，確保在乾旱期間，城市的防火安全防護網依然滴水不漏。

嘉義市水資源回收中心每日處理大量民生污水，經過多道專業處理程序後的「回收水」，不僅能用於道路清洗與植栽澆灌，在缺水時期更是珍貴的救災應變水源。德安分隊日前特別針對水資源中心地形進行實地模擬演練，強化消防水庫車的取水效能。

▲▼ 嘉義市抗旱救災「黑科技」上陣！水資源回收中心化身最強後盾 。（圖／嘉義市消防局提供）

消防局表示，目前全市列管消防水源除了 1,892 支地上式及地下式消防栓外，更已納入 388 處蓄水池、14 處游泳池及 16 處其他水源。透過使用再生水，不僅能有效緩解民生用水壓力，更能確保火警發生時有充足且穩定的水量支援。

除了水源開發，本次演練亮點更包含了「科技輔助救災」。消防局出動具備熱顯像功能的無人機，由高空進行垂直起飛監控。

精準部署： 從空中鳥瞰火場全貌，協助指揮官即時調整消防車輛部署。

熱源偵測： 透過熱顯像儀，消防員能穿透濃煙發現隱藏火點與受困者，提升救援效率並保障同仁安全。

▲▼ 嘉義市抗旱救災「黑科技」上陣！水資源回收中心化身最強後盾 。（圖／嘉義市消防局提供）

德安分隊在演練中針對消防水庫車的真空幫浦運作程序、輸出功率狀況及故障排除等項目實施精準操作。消防局強調，唯有透過平時反覆的操作演練，才能在分秒必爭的火場中，將取水流程發揮最大效益。

消防局呼籲市民朋友，雖然市府已做好萬全的供水與救災準備，但枯水期草木乾燥，民眾務必注意用火安全，並落實節約用水。消防弟兄將持續守護家園，「水情雖告急，安全不打折」，請嘉義市民放心。

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