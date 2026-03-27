川普醞釀「最後一擊」！美軍鎖定波斯灣6大島嶼　直搗伊朗石油命脈

▲美軍計畫出兵占領伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府正評估是否向伊朗發動地面戰。美媒分析，美軍可能鎖定波斯灣6座關鍵島嶼，作為「決定性一擊」的戰略目標。這些島嶼緊鄰全球能源命脈荷姆茲海峽，不僅牽動伊朗石油出口與軍事部署，更被視為美軍若發動地面戰或封鎖行動時的核心據點，但同時也意味著風險大幅升高，恐引爆更嚴重衝突升級。

根據美媒《Axios》，美國國防部正研擬多項「終結戰爭」的軍事方案，包括地面進攻與空襲行動。知情人士透露，選項涵蓋在荷姆茲海峽附近扣押船隻，甚至直接進攻伊朗主要石油出口樞紐——哈爾克島（Kharg Island），同時也評估對其他島嶼採取行動，以削弱伊朗對海上交通的控制力。

報導指出，哈爾克島距離伊朗本土僅24公里，負責處理全國約90%原油出口，周邊有可供大型油輪停靠的深水港，一旦遭到攻擊，將迅速癱瘓伊朗石油出口，連帶衝擊中國等主要買家。不過，美方若選擇登島並長期控制，將使部隊暴露在更高風險下；另一替代方案則是對該島實施封鎖，迫使伊朗讓步談判。

另一關鍵據點為拉拉克島（Larak Island），位於荷姆茲海峽最狹窄處。伊朗在此部署地下堡壘、攻擊艇與監控設施，可對航行船隻發動攻擊並布設水雷。若美軍奪取該島，將有助於削弱伊朗干擾航運的能力，但該地同樣防禦嚴密，被視為「高難度目標」。

此外，阿布穆薩島（Abu Musa）與大通布島（Greater Tunbs）、小通布島（Lesser Tunbs）位於荷姆茲海峽西側入口，雖阿拉伯聯合大公國聲稱擁有主權，但自從1971年起便由伊朗實際控制。這些島嶼設有飛彈、無人機與布雷能力，被視為伊朗在海峽的重要前哨。消息人士透露，美方曾提出奪取阿布穆薩島的構想，以壓制伊朗軍力。

至於波斯灣最大島嶼葛希姆島（Qeshm Island），面積約1445平方公里，靠近荷姆茲海峽，被形容為「世界最重要能源通道的瓶塞」。外媒指出，該島地下隧道藏有反艦飛彈、水雷與無人機等武器。不過，由於規模龐大，目前尚未出現美軍計畫登島的跡象。