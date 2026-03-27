菜奇鴨、夜奇鴨進駐古蹟愛國婦人會館　文創萌力引爆打卡潮

▲菜奇鴨與夜奇鴨進駐愛國婦人會館，吸引大批民眾拍照打卡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」正式進駐愛國婦人會館，展開文創IP與歷史古蹟的跨界合作。台南市長黃偉哲27日下午親自出席「鴨鴨入厝」活動，開箱多款療癒系周邊商品，包括杯袋、抱枕與頸枕等，並同步推出全館滿千抽萌鴨活動，現場吸引不少粉絲與遊客搶先朝聖。

黃偉哲表示，菜奇鴨與夜奇鴨自推出以來話題不斷、深受民眾喜愛，但因產量有限，長期供不應求，市府也持續加緊生產，希望回應市場期待。他指出，此次透過整合行銷，結合夜市品牌與文創IP進駐古蹟場域，不僅拓展消費市場，也讓更多人因文創走入歷史空間，進一步認識台南深厚文化底蘊。'

台南市政府經濟發展局指出，台南傳統市場蘊含豐富飲食文化與生活記憶，「菜奇鴨」及夜市吉祥物「夜奇鴨」以逗趣形象成功圈粉，不僅帶動市場人氣，也吸引年輕族群走入市場與夜市，認識在地文化。

文化局則表示，此次兩大人氣IP進駐會館右側的let’s asobi選物店。「asobi」一詞源自台語工地行話「阿縮比」，象徵輕鬆幽默的生活態度，由選物店東道主「巷仔niau」迎接萌鴨入厝，也象徵台南文創能量的集結，透過多元選品呈現城市的創意軟實力。

活動現場在會館入口兩側設置大型萌鴨人型立牌，成為熱門打卡點。館內同步展售帆布袋、潮T、悠遊卡、頸枕等多款周邊商品，讓市場文化融入日常生活。即日起至5月3日止，民眾於館內消費滿1,000元並掃描QR code登錄，即可參加「菜奇鴨、夜奇鴨」玩偶抽獎活動，中獎名單將於5月15日公布於臉書「台南市市場巡禮」。

市府表示，此次活動成功串聯文創IP、古蹟空間與觀光人潮，打造兼具文化深度與商業活力的嶄新體驗，也為台南再添一處結合歷史與潮流的熱門景點。