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蘭展花藝進駐校園　台南4校打造最美春日學習場域

▲台南市政府教育局將國際蘭展花藝引入校園，打造春日最美學習環境。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府教育局將國際蘭展花藝引入校園，打造春日最美學習環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展日前圓滿落幕，台南市政府教育局延續展覽成果，主動媒合主辦單位，將展場精心布置的蘭花移植進校園空間，讓花卉美學走入學生的日常生活，不僅豐富學習環境，也進一步深化永續與美感教育理念。

▲台南市政府教育局將國際蘭展花藝引入校園，打造春日最美學習環境。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展展現台南深厚的花卉產業實力，也是城市美學的重要象徵。透過展後再利用的方式，將蘭花引入校園，不僅讓學生認識在地產業特色，也讓學習從教室延伸至生活場域，在潛移默化中培養美感素養與生活品味，讓展覽價值持續發酵。

▲台南市政府教育局將國際蘭展花藝引入校園，打造春日最美學習環境。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，培養學生美學創思能力是重要教育目標之一。此次藉由蘭展花卉進入校園，結合學校創意布置，不僅讓校園更具綠意與美感，也鼓勵教師引導學生觀察自然、理解環境，從中培養細膩觀察力與環境關懷意識。

▲台南市政府教育局將國際蘭展花藝引入校園，打造春日最美學習環境。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，本次參與「蘭展現蹤校園」計畫的學校包括安平區西門實小、中西區忠義國小、後壁區菁寮國小及新營區新進國小等4校，各校依據在地文化與校園特色，打造不同主題的蘭花景觀。

▲台南市政府教育局將國際蘭展花藝引入校園，打造春日最美學習環境。（記者林東良翻攝，下同）

其中，菁寮國小以「夢想的編織—奇幻森林」為概念，結合枯木與自然素材，營造如童話般的綠意空間；新進國小以「蘭韻七十：跨越時空的飛翔」為主軸，透過蘭花與蝴蝶意象，象徵學校歷史傳承與學生成長蛻變；忠義國小以「流動的生命，靜謐的沉澱」呈現蘭花生命歷程的深層意涵；西門實驗小學則串聯校園與社區，將蘭花布置延伸至古堡街與校園周邊，營造開放共享的城市景觀。

▲台南市政府教育局將國際蘭展花藝引入校園，打造春日最美學習環境。（記者林東良翻攝，下同）


教育局指出，這4所學校所在地皆為社區重要生活與觀光節點，透過蘭花妝點，不僅讓師生共享，也讓市民與遊客能在校園開放時間近距離欣賞花藝之美。教育局也邀請民眾把握花季，走入春意盎然的校園，感受自然、美感與城市生活交織的迷人風貌。

▲台南市政府教育局將國際蘭展花藝引入校園，打造春日最美學習環境。（記者林東良翻攝，下同）

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