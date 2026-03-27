小草為柯文哲叫屈！　灌爆賴清德臉書轟：睡得安穩？2028你就知道

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台北地方法院26日宣判前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案，判處有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲則召開記者會痛批，「除掉一個柯文哲還有千千萬萬個小草，這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降，賴清德，我絕不會屈服的」。而不滿的大批小草也灌爆總統賴清德臉書，紛紛痛批「2028你就知道了」、「打開都在罵你，真的很可憐」、「你到底會什麼」、「舉頭三尺有神明」、「睡得安穩嗎」，目前已累積1800則留言。

針對判決結果，柯文哲26日召開記者會痛批，這場審判不是執法，而是政治清算，整套劇本從監察院2023年的糾正文開始，成為民進黨在2024年總統大選的武器。結合內政部、地檢處、廉政署、鏡新聞，共同製造本案。

柯文哲直言，「我再講一遍，我沒有圖利沒有貪污，我非常坦蕩，我自己曉得。你們用210萬我甚至都不知道的政治獻金當作收賄，根本就是抹黑」。執政黨以為毀掉一個柯文哲，就可以掃除將來的選舉障礙，「我跟你講，除掉一個柯文哲還有千千萬萬個小草，我們要阻止司法繼續沈淪敗壞，要阻止司法變成政治工具」。

柯文哲更憤怒表示，「這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降，一樣，賴清德，我不會屈服的」。

而不滿的大批小草也灌爆總統賴清德臉書最新發文，紛紛痛批「2028你就知道了」、「打開都在罵你，真的很可憐」、「你到底會什麼」、「舉頭三尺有神明」、「天怒人怨」、「髒透了」、「每天都在演不累嗎」、「趕快下台」、「讚2028沒有對手了」、「睡得安穩嗎」，目前已累積1800則留言。

▼小草湧入賴清德臉書。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）