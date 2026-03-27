轟執政黨是法西斯入魂！　謝龍介聲援柯文哲：329一定參戰

▲謝龍介聲援柯文哲，表達329一定參戰。（圖／翻攝謝龍介臉書）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲台北市長任內放寬京華城容積率涉弊被起訴，26日一審宣判有期徒刑共計17年、褫奪公權6年；民眾黨主席黃國昌為此宣布，本週日（329）下午，「我們一起上凱道！討公道！」。國民黨台南市長參選人謝龍介表示，329上凱道，他將參戰，如果今天不出聲，明天任何人都有可能被整肅。大家鬥陣站出來，守護台灣的民主火種，別讓法治淪為笑話。

對於民眾黨號召329大家一起上凱道，聲援柯文哲，謝龍介今（27日）發臉書表示，「跟各位鄉親報告：329上凱道，謝龍介參戰！」，站出來，不是為了某個人，是為了台灣的司法公道。

謝龍介轟，現在的執政黨，根本是法西斯入魂，辦白辦藍像秋風掃落葉，辦綠營卻像和風細雨。這不是雙標，什麼才是雙標？檢調偵查不公開，結果媒體天天放消息，北檢說要查，敷衍了事就說沒人洩密，結果卻有記者得意洋洋地說自己跑了多少多少獨家，這就是程序不正義，是用國家機器在追殺政敵。

謝龍介認為，如果今天不出聲，明天任何人都有可能被整肅。他們要求司法只有一套標準，不能成為政黨的打手。大家鬥陣站出來，守護台灣的民主火種，別讓法治淪為笑話。