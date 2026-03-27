蔡宗豪批通學步道卡關　指中央違法編列預算才是關鍵

▲台南市議員蔡宗豪針對文元國小通學步道議題發聲，指預算卡關關鍵在中央。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



針對台南市政府日前回應文元國小通學步道計畫，台南市議員蔡宗豪27日偕同謝龍介服務處發聲表示肯定，認為市府與基層民代目標一致，皆希望打造安全的通學環境，然而他也直言，所謂「預算卡關」的根本問題並不在地方，而是中央未依法編列預算，才導致建設進度受阻。

蔡宗豪指出，基層民代長期奔走爭取建設，但目前僵局源於中央行政體系未落實法定責任。他表示，包括軍人待遇調整及警消退休金等項目，中央皆未依法編列預算，導致立法院在監督下只能對相關預算採取保留或抵制，進而影響地方建設推動。

他進一步表示，當中央未履行基本法律義務時，地方政府應與民代站在同一陣線，向中央爭取資源，而非將壓力轉嫁至地方或在野陣營，這讓第一線爭取建設的民代感到相當無奈。

蔡宗豪也提到，《財政收支劃分法》長期分配不均，使台南財政高度依賴中央。他指出，立法院已完成修法，原意在提升地方統籌分配款，讓地方政府擁有更多自主財源，不必再仰賴中央核定，但相關法案至今尚未完成公告程序，影響地方財政運作。

對此，蔡宗豪呼籲中央應依法行政，儘速完成相關程序並撥付應有資源，讓地方能以自身財源推動通學步道等基礎建設，保障學童安全。他強調，孩子需要的是安全上學的道路，而非成為政治攻防下的犧牲者。

蔡宗豪最後表示，肯定市府重視通學安全的立場，但也建議市府應更積極向中央爭取資源，回歸制度面解決問題，減少政治口水，務實推動建設，才能真正回應市民期待。