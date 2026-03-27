　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女子戒指卡手「青到發黑」消防員不敢切　求助牙醫才「脫困」

▲女子手指卡戒指已腫脹發黑，求助牙醫才順利拿下。（圖／翻攝極目新聞）

▲女子手指卡戒指已腫脹發黑，求助牙醫才順利拿下。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女子昨（26）日因戒指卡在手指上，導致手指完全腫脹發黑，先向消防單位求助，消防單位不敢動手處理，便建議該女子前往醫院口腔科尋求協助。牙醫師見狀，利用精密器械成功切除戒指，這才使女子手指血液循環逐步恢復，避免手指壞死的最糟糕情況發生。

《極目新聞》報導，3月26日，一名患者匆匆來到協和東西湖醫院口腔科就診。該患者左手食指因佩戴戒指出現腫脹疼痛，此前曾向消防部門求助，但因戒指材質堅硬、手指腫脹嚴重、操作空間狹小，多次嘗試未能取下。消防人員建議其前往醫院口腔科尋求幫助。

醫院口腔科主任梅銀娥接診後發現，患者左手食指根部被雙層金屬戒指卡住，局部已出現腫脹與瘀血，時間緊迫下，緊急採用口腔科專用的精密微創器械，在保護手指組織的前提下，沿戒指邊緣進行細緻切割，同時配合冰水降溫，避免因摩擦產生高溫造成二次傷害。

經多次操作後，戒指成功取下，患者手指血液循環逐步恢復，疼痛明顯緩解。院方表示，口腔科醫師長期在狹小空間進行精細操作，具備微創處理能力，過去也曾處理類似跨科需求案例，這才使得該作業順利安全完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少
川普醞釀「最後一擊」！美軍鎖定波斯灣6大島嶼　直搗伊朗石油命
快訊／籌到錢了！應曉薇女兒「借到3千萬」
快訊／商總搶先公布「電價凍漲」
妖豔辣妹闖大學女舍　竟是43歲大叔
小草灌爆賴清德臉書轟：睡得安穩？2028你就知道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸商務部對美發起「貿易壁壘調查」　內容為破壞全球產供鏈做法和措施

博士後赴美遭盤查後輕生身亡　陸外交部提嚴正交涉：製造寒蟬效應

陸女子戒指卡手「青到發黑」消防員不敢切　求助牙醫才「脫困」

Skoda退出中國市場　陸分析：電動化、智能化轉型較慢

陸推「嚴禁20條」畫基礎教育紅線　首條嚴禁反黨詆毀領導人錯誤觀點

陸男子幫太太拍照「器材太專業」遭阻　景區：禁用專業設備

陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」　清明前後仍有不少雨水

陸定調「Token」翻譯名「詞元」　截至3月日均詞元調用量已超140兆

陸商務部長與美貿易代表會面　當面表達301調查嚴正關切

羅技廣告「辱華」酸買家：像狗一樣　被罵到下架

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

陸商務部對美發起「貿易壁壘調查」　內容為破壞全球產供鏈做法和措施

博士後赴美遭盤查後輕生身亡　陸外交部提嚴正交涉：製造寒蟬效應

陸女子戒指卡手「青到發黑」消防員不敢切　求助牙醫才「脫困」

Skoda退出中國市場　陸分析：電動化、智能化轉型較慢

陸推「嚴禁20條」畫基礎教育紅線　首條嚴禁反黨詆毀領導人錯誤觀點

陸男子幫太太拍照「器材太專業」遭阻　景區：禁用專業設備

陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」　清明前後仍有不少雨水

陸定調「Token」翻譯名「詞元」　截至3月日均詞元調用量已超140兆

陸商務部長與美貿易代表會面　當面表達301調查嚴正關切

羅技廣告「辱華」酸買家：像狗一樣　被罵到下架

陸商務部對美發起「貿易壁壘調查」　內容為破壞全球產供鏈做法和措施

竹市公佈青年政策　首創「青年AI數位工具補助」

中高年就業應該怎麼選？健康＋興趣＋貢獻感是三大要素

沒水泡也要小心！醫示警「D68型腸病毒」3症狀像感冒　大人也重症

金門怪手除草陷泥灘！卡浯江溪出海口　離奇畫面曝光

不只車震！女師「教室嗨戰」男學生　遭控性侵被抓了

方順吉認「找不到唱歌意義」差點要引退！　新歌「遭疑唱給前妻」回應了

室內濕度升高地板更難維持乾爽　冷氣除濕效果與省電差異一次看

劉昊然爆「違規出入陪酒KTV」！　同席男星急滅火：是私人聚會

台鐵電車線垂落「列車大亂」延誤40分　北部自強號開放電子票證

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」

大陸熱門新聞

羅技廣告「辱華」酸買家：像狗一樣　被罵到下架

快訊／柯文哲遭判17年　國台辦嗆「綠色恐怖」、多行不義必自斃

國台辦聲援柯文哲　陸委會：不用中共指指點點

iPhone 4陸市場回收價「暴漲80倍」

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陸要幫台灣蓋東西部高速公路　梁文傑：像傅崐萁講的

陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」 清明前後仍有不少雨水

陸男子幫太太拍照「器材太專業」遭阻 景區：禁用專業設備

梁文傑：所有人都該讀徐春鶯起訴書

泡泡瑪特港股「又跌了」！

陸定調「Token」翻譯名「詞元」 截至3月日均詞元調用量已超140兆

民調：陸籍人士設籍10年可參選　47.8%認為太短

陸推「嚴禁20條」畫基礎教育紅線　首條嚴禁反黨詆毀領導人錯誤觀點

Skoda退出中國市場 陸分析：電動化、智能化轉型較慢

更多熱門

相關新聞

不想看獸醫！橘貓「鑽進沙發」卡住了

不想看獸醫！橘貓「鑽進沙發」卡住了

美國堪薩斯州一隻橘貓為了逃避年度健康檢查，竟然奮力鑽進電動沙發的底座躲藏，卻因體型太大而不幸受困，最終動員警察與消防隊到府解救。

告別沉重裝備袋！台南消防升級硬殼行李箱守護第一線職安

告別沉重裝備袋！台南消防升級硬殼行李箱守護第一線職安

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵OHCA救護人員獲肯定

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵OHCA救護人員獲肯定

化學外洩模擬上場！台南消防跨大隊聯演強化搶救應變力

化學外洩模擬上場！台南消防跨大隊聯演強化搶救應變力

119接線生「忘派救護車」！病患苦等1小時

119接線生「忘派救護車」！病患苦等1小時

關鍵字：

戒指手指腫脹微創牙醫消防

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了

佳麗選美一半「牙齒貼片」掉下來！

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

伊朗回應15點停火協議　開4條件

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面