陸女子戒指卡手「青到發黑」消防員不敢切　求助牙醫才「脫困」

▲女子手指卡戒指已腫脹發黑，求助牙醫才順利拿下。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女子昨（26）日因戒指卡在手指上，導致手指完全腫脹發黑，先向消防單位求助，消防單位不敢動手處理，便建議該女子前往醫院口腔科尋求協助。牙醫師見狀，利用精密器械成功切除戒指，這才使女子手指血液循環逐步恢復，避免手指壞死的最糟糕情況發生。

《極目新聞》報導，3月26日，一名患者匆匆來到協和東西湖醫院口腔科就診。該患者左手食指因佩戴戒指出現腫脹疼痛，此前曾向消防部門求助，但因戒指材質堅硬、手指腫脹嚴重、操作空間狹小，多次嘗試未能取下。消防人員建議其前往醫院口腔科尋求幫助。

醫院口腔科主任梅銀娥接診後發現，患者左手食指根部被雙層金屬戒指卡住，局部已出現腫脹與瘀血，時間緊迫下，緊急採用口腔科專用的精密微創器械，在保護手指組織的前提下，沿戒指邊緣進行細緻切割，同時配合冰水降溫，避免因摩擦產生高溫造成二次傷害。

經多次操作後，戒指成功取下，患者手指血液循環逐步恢復，疼痛明顯緩解。院方表示，口腔科醫師長期在狹小空間進行精細操作，具備微創處理能力，過去也曾處理類似跨科需求案例，這才使得該作業順利安全完成。