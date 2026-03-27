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新竹青創基地交流茶會盛大登場！跨域串聯社創團隊展現百萬輔導成效與國際布局野心

▲▼新竹青創基地,茶會,創業團隊,明新科技大學。（圖／新竹青創基地）

▲新竹縣府積極推動青年創業政策，陳見賢副縣長親臨新竹青創基地新春交流迎新茶會。

圖、文／新竹縣政府提供

新竹縣政府持續推動青年創業發展，今（115）年3月27日於明新科技大學舉辦「新竹青創基地新春交流迎新茶會」，邀請產官學代表及多家優秀創業團隊齊聚一堂。透過基地營運成果分享、團隊展示與交流互動，展現新竹縣青年創業基地培育團隊的豐沛成果，並展現串聯不同基地資源的整合能量。

新竹青創基地位於明新科技大學，占地280坪，設有共享辦公室、會議室等完善硬體設施。基地以「技術輔導、產業資源對接、行銷策略支持」為三大主軸，去（114）年成效亮眼，除協助團隊募資近千萬元，也進一步強化國際布局，協助團隊將產品與服務推向香港及日本市場，今年也預計向經濟部申請為國際創育機構，希望有效鏈結海外加速器。

▲▼新竹青創基地,茶會,創業團隊,明新科技大學。（圖／新竹青創基地）

▲▼多家青創基地團隊展示多元領域的創新成果，新竹縣政府陳見賢副縣長一一了解。

▲▼新竹青創基地,茶會,創業團隊,明新科技大學。（圖／新竹青創基地）

本次活動邀請8家進駐與合作團隊設置成果展區，特別串聯了新竹社創基地團隊「先進材」與「云碩資產管理」，與青創基地團隊共同展示多元領域的創新成果，如智慧科技與資安方面：匯百川科技以機聯網打造智慧產線戰情室；宏力國際展示自動化噴印解決方案；跨境雲科技提供數位治理與資安落地方案。跨基地社創力部分，則來自社創基地的先進材，以竹纖維生質材料結合 AI 碳計算技術發展可堆肥包材；云碩資產管理則提供智慧科技整合方案協助企業提升效率。永續品牌與行銷方面，則有加減數位透過 RAAS 模式推動衣物循環；承菲國際打造永續禮品品牌；鴻檸則深耕品牌與行銷服務。

▲▼新竹青創基地,茶會,創業團隊,明新科技大學。（圖／新竹青創基地）

▲新竹縣政府陳見賢副縣長親自參與展區巡禮，逐一了解青年創業團隊的創新產品與服務。

新竹縣政府由陳見賢副縣長親自參與展區巡禮，逐一了解青年創業團隊的創新產品與服務。楊縣長肯定青年團隊在各領域的深耕，並表示透過基地間的串聯，能讓資源發揮最大效益，鼓勵團隊持續利用縣府提供的創業空間與專業輔導，勇敢拓展市場商機。

▲▼新竹青創基地,茶會,創業團隊,明新科技大學。（圖／新竹青創基地）

▲透過此次茶會，不僅展現青創基地的培育成果，更看見與社創團隊交流的火花。

教育局長蔡淑貞表示，青年是地方創新的動力，縣府積極推動青年創業政策，透過新竹青創基地提供專業輔導與資源媒合。透過此次茶會，不僅展現青創基地的培育成果，更看見與社創團隊交流的火花。未來將持續整合產官學各界資源，打造友善且具支持力的創業環境，為地方產業注入新的創新動能。欲瞭解更多新竹青創基地動態，歡迎至基地官方網站（https://startup-hc.tw）或「新竹縣政府教育局青年事務科」粉絲專頁查詢。

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