初選在即！陳見賢競辦突發3聲明　控徐欣瑩違反選罷法、黨內提名公約

▲陳見賢、徐欣瑩。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

國民黨新竹縣長初選結果預計28日出爐，副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩之間的「賢瑩之爭」競爭激烈。陳見賢競選辦公室今（27日）針對徐欣瑩公然違反《選罷法》及《黨內提名公約》之非法干擾行為發出3點嚴正聲明，指控對手徐欣瑩公然散布、引述民意調查數據之違法行為，且又拒絕公開承諾不脫黨參選，並於初選關鍵時刻公然違規，其行為已破壞該公約承諾，應負相應之黨紀與法律及政治責任。



陳見賢競選辦公室今表示，就中國國民黨新竹縣長黨內初選期間，候選人徐欣瑩女士於今日，115年3月27日中午11時53分，公然散布、引述民意調查數據之違法行為。本競選辦公室為維護選舉公正性及法治秩序，特此發表下列三點嚴正聲明。

陳見賢競辦表示，第一、「構成公然違法事實：嚴厲譴責踐踏法治與公約之行徑」，徐欣瑩女士身為現任立法委員，明知法令規範，卻仍恣意為之，其行為已違反《公職人員選舉罷免法》： 於法定禁止期間散布、引述或發布民意調查資料，嚴重挑戰法規底線，損害本黨政譽。

陳見賢競辦指出，明確違反《中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名登記公約》第八條「絕不任意引述、公布任何民調數據」之誠實義務。

陳見賢競辦認為，其簽署後，又拒絕公開承諾團結不脫黨參選，並於初選關鍵時刻公然違規，其行為已破壞該公約第十一條之民主承諾，應負相應之黨紀與法律及政治責任。

陳見賢競辦指出，第二、「揭露特定結構性干擾：『畢肯市場研究』之調查正當性」，根據本辦掌握之具體實證，民調首日起即有非黨部委託之「畢肯市場研究公司」進行具高度針對性之電訪，該調查刻意針對特定族群（20-29歲）進行採樣，其餘年齡層則採取「接通即掛斷」之異常作業，技術性掛斷30歲以上選民電話，使選民產生「調查結束」之錯誤認知，進而抑制真實民意表達，此舉嚴重侵害選民之表意權，其調查之中立性，存有高度疑慮。

陳見賢競辦指出，第三、「堅持捍衛民主」，選舉乃民主之基石，不容非法手段玷汙。本辦再次呼籲全體黨員與縣民，應共同抵制非法惡質違法之投機行為，切勿受偏頗數據誤導。他們將捍衛到底，確保新竹縣民意不受非法勢力之操弄。

▼國民黨縣市長候選人提名登記公約。（圖／陳見賢競選辦公室提供）