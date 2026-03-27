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美智庫：解放軍「殲-6改造無人機」　逾200架瞄準台海

▲▼2026年3月10日衛星影像顯示，中國福建省龍田空軍基地，一排殲-6戰鬥機改裝的攻擊無人機停放在跑道旁。（圖／路透）

▲2026年3月10日衛星影像顯示，中國福建省龍田空軍基地，一排殲-6戰鬥機改裝的攻擊無人機停放在跑道旁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫「米契爾航太研究所」（Mitchell Institute for Aerospace Studies）報告指出，中國已在最靠近台灣海峽的6座空軍基地，大量部署「退役戰機改裝的攻擊型無人機」。專家預期，這些無人機將在潛在侵台行動的最初幾小時內全部出動。五角大廈、中國國防部與國台辦，均未回應這篇報導。

空軍基地大量部署　殲-6改造無人機

中國空中力量追蹤（China Airpower Tracker）報告分析的衛星影像顯示，福建省5處及廣東省1處空軍基地，出現一排排機身粗短、後掠翼設計的戰機，外型與1960年代在中國首飛的殲-6戰機吻合。

事實上，去年9月解放軍已在長春航空展首度公開展示此型無人機。這款雙引擎戰機源自1950年代蘇聯米格-19戰機，拆除機砲等設備後，加裝自動飛行控制系統、地形比對導航技術而成。

該研究所資深研究員、前美國海軍情報官達姆（J. Michael Dahm）估計，中國已將超過500架殲-6，改造成殲-6W無人機（J-6W）。而解放軍已在台海附近基地配置超過200架。

▼殲-6無人機在長春航空展首度正式亮相。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 殲六無人機、長春航空展 。（圖／記者任以芳攝）

癱瘓台灣防空系統　解放軍可能戰略曝光

達姆認為，這些無人機將在對台攻擊初期撲向目標，比起無人機，其作用將更像是巡弋飛彈，「它們會以大規模數量攻擊台灣、美國或盟軍目標，有效癱瘓防空系統。」

澳洲格里菲斯大學訪問學者、曾任職五角大廈的澳洲皇家空軍退役上校雷頓（Peter Layton）也指出，在台灣衝突中，中國可能發動大規模攻擊波，攻擊機、飛彈與不同速度的無人機同時來襲，「這將是防空惡夢」。

這些無人機或許稱不上最具威脅性或最先進，但要對付它們代價高昂。雷頓認為，烏克蘭對抗俄羅斯時使用的小型高速攔截無人機，恐怕也成效不彰，要擊落「這些殲-6需要真正昂貴的飛彈。」

一名台灣國安高層官員表示，這些無人機的關鍵目的就是「在第一波攻擊耗盡台灣防空系統」。為了避免中國「打擊高價值目標，我們將不可避免面臨用昂貴飛彈攔截的成本效益問題。」

▼中國大規模投資商用及軍用無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國,大疆創新,DJI Technology,無人機。（圖／達志影像／美聯社）

無人機崛起　不對稱作戰關鍵工具

《路透社》寫道，烏克蘭衝突與伊朗戰爭都證明，無人機已成現代戰爭的關鍵元素，一些無人機可以大規模量產與部署，並在損失後迅速汰換。台灣國防安全研究院2022年一份報告，也把無人機視為「不容忽視的不對稱作戰手段」。

與此同時，中國不但主宰全球商用無人機市場，也大量投資軍用無人機技術，為必要時武力犯台打造所需火力。根據空戰專家說法，除了這次報告提及的改造無人機之外，北京不斷擴大的空戰武器庫，還包括配備距外飛彈的轟炸機、現代化戰機、彈道飛彈、巡弋飛彈、大規模現代化無人機群。

目前中國也正在研發新款無人機，包括可從航母起飛的隱形攻擊無人機。軍事官員和安全分析師說，中國已在潛在的侵台演習中，測試將無人機用於欺敵行動。

台灣國防部本周向立法院提交報告，規畫快速取得新一代反無人機系統。

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