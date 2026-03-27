恆春警攜緝毒犬掃蕩+百家民宿築防線　台灣祭倒數防毒升級

▲恆春警攜手保三緝毒犬強力掃蕩杜絕毒害。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2026台灣祭」將於4月初在墾丁熱力登場，預計將湧入百萬人次參與。為確保音樂盛事不遭受毒品侵害，恆春分局展開強力淨化治安行動。今（26）日特別結合保安警察第三總隊（保三總隊）緝毒犬支援，針對轄區內民宿及卡拉OK等易滋事場所進行大規模臨檢，展現警方「毒品零容忍」的堅定決心。

恆春警方指出，音樂祭期間易有不良份子伺機販售新興毒品，或利用包棟民宿進行非法毒趴。為此，今日臨檢行動中，保三緝毒犬憑藉敏銳嗅覺，逐一清查民宿客房、公共空間及卡拉OK包廂，針對藏匿細微之毒品氣味進行地毯式搜索，確保場域環境乾淨安全。

除了第一線的強力掃蕩，恆春分局更重視源頭預防。警方已於3月18日提前召集轄區內百餘家民宿業者舉辦「反毒治安座談會」。會中針對「如何辨識新興毒品」及「疑似吸食毒品房客之特徵」進行深度宣導，要求業者落實通報機制，若發現住客有異常行為應立即報警處理。



恆春分局分局長郭懷澤表示，「台灣祭是屏東的年度觀光盛事，我們絕不容許毒品歪風破壞墾丁的陽光形象。透過3月18日的座談會與今日的緝毒犬聯合臨檢，警方已完成期前佈署。未來幾日將持續加強巡邏，務必讓所有來南國享受音樂的遊客，都能在一個『無毒、安全、健康』的環境中盡情狂歡。」



警方最後呼籲，販賣、施用毒品均屬重罪，切勿心存僥倖以身試法。民眾若發現可疑情事，請撥打110檢舉，共同守護台灣祭的純淨舞台。