　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

恆春警攜緝毒犬掃蕩+百家民宿築防線　台灣祭倒數防毒升級

▲恆春警攜手保三緝毒犬強力掃蕩杜絕毒害。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警攜手保三緝毒犬強力掃蕩杜絕毒害。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2026台灣祭」將於4月初在墾丁熱力登場，預計將湧入百萬人次參與。為確保音樂盛事不遭受毒品侵害，恆春分局展開強力淨化治安行動。今（26）日特別結合保安警察第三總隊（保三總隊）緝毒犬支援，針對轄區內民宿及卡拉OK等易滋事場所進行大規模臨檢，展現警方「毒品零容忍」的堅定決心。

▲恆春警攜手保三緝毒犬強力掃蕩杜絕毒害。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警攜手保三緝毒犬強力掃蕩杜絕毒害。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警方指出，音樂祭期間易有不良份子伺機販售新興毒品，或利用包棟民宿進行非法毒趴。為此，今日臨檢行動中，保三緝毒犬憑藉敏銳嗅覺，逐一清查民宿客房、公共空間及卡拉OK包廂，針對藏匿細微之毒品氣味進行地毯式搜索，確保場域環境乾淨安全。

▲恆春警攜手保三緝毒犬強力掃蕩杜絕毒害。（圖／記者陳崑福翻攝）

除了第一線的強力掃蕩，恆春分局更重視源頭預防。警方已於3月18日提前召集轄區內百餘家民宿業者舉辦「反毒治安座談會」。會中針對「如何辨識新興毒品」及「疑似吸食毒品房客之特徵」進行深度宣導，要求業者落實通報機制，若發現住客有異常行為應立即報警處理。

恆春分局分局長郭懷澤表示，「台灣祭是屏東的年度觀光盛事，我們絕不容許毒品歪風破壞墾丁的陽光形象。透過3月18日的座談會與今日的緝毒犬聯合臨檢，警方已完成期前佈署。未來幾日將持續加強巡邏，務必讓所有來南國享受音樂的遊客，都能在一個『無毒、安全、健康』的環境中盡情狂歡。」

警方最後呼籲，販賣、施用毒品均屬重罪，切勿心存僥倖以身試法。民眾若發現可疑情事，請撥打110檢舉，共同守護台灣祭的純淨舞台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少
川普醞釀「最後一擊」！美軍鎖定波斯灣6大島嶼　直搗伊朗石油命
快訊／籌到錢了！應曉薇女兒「借到3千萬」
快訊／商總搶先公布「電價凍漲」
妖豔辣妹闖大學女舍　竟是43歲大叔
小草灌爆賴清德臉書轟：睡得安穩？2028你就知道
球星尪年薪剛大砍1200萬！偶像妻「砸百萬辦員旅」包棟豪奢行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿草鄉地方創生再升級　公私協力打造農村新亮點

桃園翁坐車忘記住址「癱軟昏迷」　警急送就醫救回一命

竹市公佈青年政策　首創「青年AI數位工具補助」

竹市長輩好幸福「愛老津貼」4/1上路　符合資格每人年領1萬元

嘉義市消防局攜手水資源中心　無人機熱顯像守護城市

菜奇鴨、夜奇鴨進駐古蹟愛國婦人會館　文創萌力引爆打卡潮

蘭展花藝進駐校園　台南4校打造最美春日學習場域

恆春警攜緝毒犬掃蕩+百家民宿築防線　台灣祭倒數防毒升級

蔡宗豪批通學步道卡關　指中央違法編列預算才是關鍵

鐵皮屋電線走火毀家當　枋寮警民聯手募款急援弱勢戶

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

鹿草鄉地方創生再升級　公私協力打造農村新亮點

桃園翁坐車忘記住址「癱軟昏迷」　警急送就醫救回一命

竹市公佈青年政策　首創「青年AI數位工具補助」

竹市長輩好幸福「愛老津貼」4/1上路　符合資格每人年領1萬元

嘉義市消防局攜手水資源中心　無人機熱顯像守護城市

菜奇鴨、夜奇鴨進駐古蹟愛國婦人會館　文創萌力引爆打卡潮

蘭展花藝進駐校園　台南4校打造最美春日學習場域

恆春警攜緝毒犬掃蕩+百家民宿築防線　台灣祭倒數防毒升級

蔡宗豪批通學步道卡關　指中央違法編列預算才是關鍵

鐵皮屋電線走火毀家當　枋寮警民聯手募款急援弱勢戶

陸商務部對美發起「貿易壁壘調查」　內容為破壞全球產供鏈做法和措施

竹市公佈青年政策　首創「青年AI數位工具補助」

中高年就業應該怎麼選？健康＋興趣＋貢獻感是三大要素

沒水泡也要小心！醫示警「D68型腸病毒」3症狀像感冒　大人也重症

金門怪手除草陷泥灘！卡浯江溪出海口　離奇畫面曝光

不只車震！女師「教室嗨戰」男學生　遭控性侵被抓了

方順吉認「找不到唱歌意義」差點要引退！　新歌「遭疑唱給前妻」回應了

室內濕度升高地板更難維持乾爽　冷氣除濕效果與省電差異一次看

劉昊然爆「違規出入陪酒KTV」！　同席男星急滅火：是私人聚會

台鐵電車線垂落「列車大亂」延誤40分　北部自強號開放電子票證

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

地方熱門新聞

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

柯文哲遭重判 張啓楷激發在野大團結

國民黨桃園市議員黨內初選23人登記

桃園大專青年暑期工讀開跑　397名額搶先報名

柯媽拜拜跌倒！談兒子落淚

嘉義南區扶輪社授證47週年盛大登場

嘉科實中扶少團創三年最佳成績

新竹「0元觀光巴士」香山南北線全開 4月起假日免費載你玩透透

登記戶籍+無租賃適用自住住家用稅率

嘉藥餐旅系征戰越南奪5獎「台味」創意料理驚豔國際評審

嘉義「新北平」遷址中埔　日出意象建築搶眼

女童公園走失崩潰哭　警用這招平安送返家

台南市勞工局攜手嘉藥辦論壇聚焦職災預防與職場心理健康

腎臟壞掉常「沒感覺」　醫曝護腎「8字訣」

更多熱門

相關新聞

台灣祭前夕淨化治安　恆春警民宿查獲2通緝犯

台灣祭前夕淨化治安　恆春警民宿查獲2通緝犯

「2026台灣祭」將於4月3日在屏東恆春登場，為確保活動期間治安穩定，恆春警分局提前展開治安淨化行動，成功查獲張、廖兩名通緝犯，並在現場起出海洛因、安非他命及吸食器等毒品證物，訊後押解歸案並依毒品危害防制條例送辦。

屋主欠債連累墾丁地中海民宿　月底3781萬進法拍

屋主欠債連累墾丁地中海民宿　月底3781萬進法拍

整個人黏馬桶上　畢旅吃生蠔6人疑中毒

整個人黏馬桶上　畢旅吃生蠔6人疑中毒

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

屏東警228交管措施一次看

屏東警228交管措施一次看

關鍵字：

台灣祭墾丁毒品掃蕩警方行動音樂盛會

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

雷／《逐玉》圓房親密戲遭刪減！關鍵40秒沒了

佳麗選美一半「牙齒貼片」掉下來！

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

伊朗回應15點停火協議　開4條件

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面