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竹市公佈青年政策　首創「青年AI數位工具補助」

▲新竹市政府持續推出一系列青年的政策。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府持續推出一系列青年的政策。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

做青年的堅強後盾！為響應3月29日青年節，新竹市政府持續推出一系列青年的政策，除了將3月打造為「青年月」外，昨(26)日更舉辦青年政策記者會。新竹市長高虹安於記者會中回顧上任三年來的青年政策成果，並宣布今年將以「青年舞台、青年補助、青年品牌」三大主軸，以及提出全國首創「青年AI數位工具補助」政策，持續打造友善青年發展環境，協助青年在新竹安心逐夢、實現自我。

高虹安表示，回顧自112年上任以來，市府團隊為青年持續推動多項青年政策，從青年公共參與、青年發展與創業、青年生活與居住等面向，提供全方位支持與資源。包含成立非六都第一個青年專責單位「青年發展中心」，建立「單一窗口」，協助青年面對職涯規劃、社團經營，以及就業與創業挑戰。並優化青年事務委員會機制，提升青年委員比例並納入青年顧問角色，強化政策參與能量；同時，青年政策成果達成率達96%，展現市府高度重視青年聲音與實質政策執行。

高虹安指出，在資源支持方面，市府也提升學生社團補助規模，並積極推動國際交流，首度帶領青年委員出訪新加坡，拓展國際視野；另設立新創動能辦公室與青年創業貸款機制，提供創業一站式服務與資金協助。此外，市府亦持續推出電競、街舞、創意競賽及Podcast等多元活動，打造青年展現舞台，並推動青年租屋補助等生活支持措施，從公共參與、創業發展到生活照顧，逐步建構完整的青年支持體系。

高虹安說明，展望115年，市府更以「青年舞台、青年補助、青年品牌」三大主軸，全面升級青年政策，聚焦數位轉型、多元發展與生活支持，推出多項全新亮點措施。首先，新竹市政府展現科技城市的前瞻治理力，領先全國首創「青年AI數位工具補助」計畫，率先將青年數位培力政策帶入AI時代。針對本市青年訂閱使用AI工具所需費用，市府提供每人每年最高新臺幣3,000元補助，弱勢青年最高更可補助6,000元，實質降低AI數位應用門檻，協助青年提早接軌未來職場、強化數位競爭力，讓新竹青年不只跟上AI浪潮，更有能力站上時代前端。

此外，市府也同步建置「青年社團補助一站式平台」，整合線上申請、資訊傳遞與補助資源，落實科技城市的數位治理精神，大幅提升青年申請便利性與政策可近性。同時，市府也將舉辦青年短片影音競賽，總獎金提高至60萬元，進一步擴大青年創意展現舞台，鼓勵更多年輕人用影像說故事、用創意發聲。

高虹安進一步說明，市府也推出青年多元發展補助及藝文團體補助，強化公共參與與文化能量；在活動面，持續升級電競、街舞賽事及青年黑客松等指標活動，配合市府州廳百年紀念擴大參與。在生活支持方面，整合健康檢查、心理諮商、運動優惠、租屋補助加碼至7,000元及機車駕訓補助等措施，並串聯育兒與托育資源，打造全方位照顧體系；在青年國際交流政策上，今年規劃赴韓國及美國亞利桑那州參訪，並提供青創團隊出國參展補助，持續拓展青年國際視野，打造新竹市成為青年築夢與發展的最佳城市。

高虹安強調，青年是城市發展最重要的力量與未來的希望，市府以系統性思維推動青年政策，從制度建構、公共參與到創業扶植與生活照顧，逐步建立完善的支持體系，並於今年進一步結合數位創新與國際接軌，擴大政策深度與廣度。整體政策以「培力青年、支持青年、連結國際」為核心，致力打造一座讓青年安心發展、勇於實現自我，並具備國際競爭力的友善城市。

勞青處長吳達偉表示，市府團隊持續落實「青年活力」施政藍圖，推出多項創新政策，包含成立青年志工隊，為城市注入行動能量；公開徵選青年參與直播與 Podcast 節目，讓青年的聲音被更多人聽見；公部門暑期工讀首度結合企業面試，實質提升就業媒合率；以及全國青年專責單位首長會議首次在新竹市舉辦，成功建立跨縣市的交流平台，進一步強化青年政策推動能量。

青發中心表示，今年「青年月」活動再升級，攜手桃園市、新竹縣及苗栗縣，共同打造「桃竹竹苗」跨域青年盛會。即日起至4月6日止，凡設籍、就業或就學於桃竹竹苗地區的青年，只要參加任兩場指定活動，並上傳本人與活動現場合照或影片（需本人入鏡），即可參加抽獎，有機會獲得限量200元數位商品禮券。更多活動詳情可至「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁查詢 ( https://www.facebook.com/YouthHsinchu ) 。

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