睡覺也能瘦！日網瘋傳「懶人體質改造法」睡前5分鐘＋微調晚餐打造易瘦體質

▲日本風行的「懶人體質改造法」能讓人逐步養成「易瘦體質」。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在忙碌的現代生活中，想要維持理想身材，多數人都知道「均衡飲食」與「規整運動」是兩大鐵律；然而，對於工作繁忙、收工後只想放鬆的上班族來說，要每天精準計算熱量並撥出時間健身，真的是一項艱巨挑戰。尤其是對運動提不起勁、又難以抵擋甜食誘惑的人，減重門檻顯得更高。日本網站《beauty news tokyo》近日分享了一套「懶人體質改造法」，表示只需微調日常生活中的小細節，就能啟動身體的燃脂開關，讓你在睡夢中也能自然消耗熱量。

體質改造基本功：調整晚餐習慣，啟動夜間代謝

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只要稍微調整晚餐的內容與進食方式，就能改變睡眠期間的代謝效率。首先應遵循「八分飽」原則，過度飽足會延長消化時間，進而干擾深度睡眠的品質。

此外，由於睡前進食容易導致脂肪堆積，建議晚餐最晚在就寢前三小時食用完畢。菜單選擇上，應以優質蛋白質（如雞胸肉、豆腐）與富含膳食纖維的蔬菜為主。蛋白質是合成肌肉的關鍵原料，有助於提升睡眠時的基礎代謝率。

每天5分鐘就夠！睡前「追劇運動法」提升燃脂力

對於「痛恨運動」的人來說，利用看電視、滑手機的零碎時間進行簡單伸展，是最高效的堅持方式。特別推薦在睡前進行5分鐘的「居家微肌力訓練」，這能促進生長激素分泌，強化夜間燃脂效果。

推壁伏地挺身：雙手扶牆進行伏地挺身，強度比撐在地板上輕微，卻能有效緊實胸部與手臂線條。

墊腳尖練習：刷牙時順便重複墊起、放下腳跟，能鍛鍊小腿肌肉，促進下半身血液循環。

重整生理時鐘：提高睡眠品質，喚醒「瘦身荷爾蒙」

事實上，優質的睡眠本身就是最簡單且有效的減肥藥。睡眠過程中，人體會分泌讓人產生飽足感的「瘦素（Leptin）」，並抑制誘發飢餓感的「飢餓素（Ghrelin）」分泌。

若想提升睡眠品質，建議睡前一小時停止使用手機或電腦，避免藍光刺激大腦。同時，維持臥室溫度在18至23度、濕度50%至60%的舒適環境，不僅能提升代謝，隔天也更容易控制食慾。

透過持續實踐這些小習慣，身體會逐漸轉變為「睡覺也能燃脂」的易瘦體質。不妨從今天起，選擇一個最適合自己的方法開始嘗試吧！