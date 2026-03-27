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竹市長輩好幸福「愛老津貼」4/1上路　符合資格每人年領1萬元

▲竹市愛老津貼開辦記者會活動合照。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市愛老津貼開辦記者會活動合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(27)日辦理愛老津貼開辦記者會，由市長高虹安宣布自今(115)年4月1日起針對未領取按月發放「安老津貼」，且截至申請日已連續設籍滿10年以上並符合排富條件的長輩，每人每年發放1萬元的「愛老津貼」，透過一系列措施讓長輩「樂活新竹市、幸福呷百二」，打造安居樂活的幸福友善城市。

高虹安表示，市府長期接獲長輩反映，雖已在竹市居住多年，但因設籍時間未達標準，無法申請安老津貼。為擴大照顧未領取安老津貼的長輩，市府今年4月1日起開辦「愛老津貼」，凡符合連續設籍滿10年以上且符合排富條件者，即可申請每年1萬元補助，讓更多長輩獲得實質照顧，提升生活保障。

高虹安指出，竹市除了是科技城，也是全台最年輕城市，但很少人知道竹市同時也是非六都最長壽的城市，更有醫療衛生的典範之都美稱，上任後積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策。在照顧長輩的措施包含有持續發放每月3,000元的安老津貼及每年2,000元的重陽敬老禮金。112年也開辦低收及中低收入戶老人營養金補助，每月補助1,000元營養金，照顧弱勢長輩。

此外，市府將敬老卡及愛心卡變得更好用，不僅點數提升至800點，擴大使用範圍至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，今年更開放代買服務，讓敬老卡及愛心卡變得更便利、更貼心。同時也全面升級「長者全口活動假牙補助」，讓更多長輩能安心接受完整的口腔重建服務，提升生活品質。未來市府也會持續推動更多友善長者的政策，打造老幼共好的幸福城市，讓每位長輩都能安心幸福地生活。

社會處提醒，愛老津貼為申請制，符合資格之長輩，備妥身分證、戶口名簿影本（含個人記事）、私章、郵局存簿封面影本及其他證明文件，向戶籍所在地區公所申請，以維護自身權益。

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