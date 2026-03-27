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黃狗突竄出！騎士剎不住猛撞電桿受傷送醫　牠肇事逃逸跑了

▲▼黃姓男子騎乘機車行經高山區嘉峰路段時，因左側突然竄出一隻大型黃色犬隻，因閃避不及撞上，導致車輛失控撞擊路旁電線桿。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼黃姓男子騎乘機車行經高山區嘉峰路段時，因左側突然竄出一隻大型黃色犬隻，因閃避不及撞上，導致車輛失控撞擊路旁電線桿。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市岡山區今（27）日上午發生一起因犬隻突竄路面導致的車禍意外。一名 44 歲黃姓男子騎乘重機車行經嘉峰路段時，因左側突然竄出一隻大型黃色犬隻，黃男閃避不及發生碰撞，導致車輛失控撞擊路旁電線桿，所幸送醫後無生命危險。

岡山分局表示，今（27）日上午 8 時許接獲報案後立即派員趕赴現場。經初步了解，黃姓男子當時正沿嘉峰路外側車道往南行駛，行經事故地點時，左側突有一隻大型黃色犬隻衝入車道，黃男雖緊急煞車仍與犬隻發生碰撞，隨後車輛失控失控撞上路旁電桿。

事故造成黃男頭部及右腳受傷，經醫護人員現場處置後由救護車送往醫院治療，目前狀況穩定。警方現場對黃男進行酒測，數值為 0。至於闖禍的黃色犬隻，在警方抵達現場前疑似已自行離去。

▲▼黃姓男子騎乘機車行經高山區嘉峰路段時，因左側突然竄出一隻大型黃色犬隻，因閃避不及撞上，導致車輛失控撞擊路旁電線桿。（圖／記者吳世龍翻攝）

目前岡山分局正積極進行周邊訪查，以確認該犬隻是否有人畜養，藉此釐清後續的法律責任與賠償歸屬。詳細的肇事原因，將交由交通大隊進一步分析鑑定。

警方提醒用路人，行車時應隨時注意前方路況並減速慢行，以應對突發性的路面狀況，保障自身及大眾的交通安全。

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