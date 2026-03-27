增購82套海馬士恐功虧一簣！頭期款支持剩2天到期　國防部爭取再展延

▲國防部曝要藉1.25兆對美採購的「海馬士」等武器的部署。（圖／USMC）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨將軍購條例近8成條文送交朝野協商處理，涉及深水區的預算金額上限、採購項目、監管機制等都無共識，恐牽涉到日前先行授權的4項發價書首款支付問題。其中就包含關鍵項目海馬士多管火箭飛彈系統。對此，民進黨今（27日）批評，國民黨和民眾黨刻意卡關國防的後果，已經一一浮現。美國同意售出的海馬士多管火箭系統，雖然已經簽署發價書，但「首期款」的付款期限，將在30日到期。如果沒爭取成功，導致海馬士的採購與交貨流程被其他國家插隊，將嚴重影響國防戰力的強化。

國防部副部長徐斯儉今受訪時坦言，國防部已與美國國防合作安全局洽詢，不過美方好像還是壓得很死，現在已責成戰略規畫司繼續溝通，希望爭取一些展延時間。但成功展延還是有個期限，之後如何付款，國防部還是要商議。徐表示，現在問題是相關的採購預算並沒有經立法院通過，特別條例草案也還未三讀，國防部沒有依據可以付款。

民進黨指出，中國最害怕的海馬士，恐因藍白阻擋而延遲，國民黨和民眾黨刻意卡關國防的後果，已經一一浮現。美國同意售出的海馬士多管火箭系統，雖然已經簽署發價書，但「首期款」的付款期限，將在30日到期。目前國防特別預算條例因審查沒有共識，大部分條文都保留等待協商，國防部因此缺乏付款的依據，只能爭取美方展延期限。如果沒爭取成功，導致海馬士的採購與交貨流程被其他國家插隊，將嚴重影響國防戰力的強化。

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為什麼中國害怕海馬士？民進黨說明，海馬士多管火箭系統（HIMARS）搭配ATACMS長程飛彈，射程可達300公里，火力更在俄烏戰爭中充分驗證。當海馬士部署在台灣，能夠從台灣本土就精準打擊中國沿岸基地、機場、彈藥庫。只要解放軍輕舉妄動，國軍具備先出手反制，或等待時機再一舉殲滅的能力。

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民進黨指出，這就是為什麼，台灣需要海馬士，許多想加強防衛的國家，也都想向美國採購海馬士。然而，美方的生產線早已排定，一旦台灣錯過這次的首期款支付，就必須重新在國際訂單中排隊，最終交貨時間恐將延遲一年，甚至更久。

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民進黨表示，拖延海馬士，中國最開心。這完全證明：藍白口口聲聲的「監督」都是假，實際上就是在「妨礙」國防，先前提醒已經發生，國民黨堅持等待發價書再審議，現實就是完全不可行。更不用提，藍白如果真的願意強化國防戰力，怎麼會阻擋國防特別預算條例草案付委10次、拖延整整120天？

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民進黨強調，請國民黨和民眾黨不要再拐彎抹角耍手段。如果真的不希望提升國防實力，就誠實的面對人民，直接大聲說出來。