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室內濕度升高地板更難維持乾爽　冷氣除濕效果與省電差異一次看

▲▼冷氣,除濕,省電。（圖／pexels）

▲室內濕氣偏高，會增加維持地板清潔與乾爽的難度。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

近期天氣逐漸轉為不穩定，北部與東半部降雨機率提高，加上下週清明連假期間將受到春雨鋒面與華南雲雨帶東移影響，整體環境明顯變得濕悶，隨著室內濕度升高，不少民眾也開始出現相同感受，地板踩起來黏黏的，手機螢幕、遙控器像覆上一層薄膜，明明才剛打掃，卻很快又覺得不乾淨，這種「怎麼擦都不對勁」的狀況，其實正是高溫潮濕環境帶來的典型生活困擾。

這種黏膩感，並不只是單純的水氣附著。根據環境科學資料顯示，當空氣濕度升高時，水分子會附著在物體表面，同時也會讓空氣中的灰塵、油脂與微粒更容易「黏」在一起，進而提升表面的附著力，也就是說，家中各種物品之所以變得黏黏的，其實是水氣與灰塵混合後形成的薄膜，讓觸感變得不乾爽，造成地板清潔與乾爽度很難維持。

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此外，高溫潮濕環境也會讓材質本身吸收水分，例如木質家具、布料、紙張等，都容易因吸濕而產生表面變化，不只觸感改變，長時間下來還可能引發發霉、異味等問題。

面對濕氣問題，不少人第一直覺就是「開冷氣除濕」，而且效果還不錯，事實上冷氣確實具有除濕效果，但原理與專門的除濕設備並不完全相同，根據美國能源部說明，冷氣在運作時，會透過冷凝過程讓空氣中的水氣轉為液態並排出，因此在降溫的同時「順便」帶走濕氣，讓室內環境變得較為乾爽。

至於不少民眾關心的「冷氣除濕」與「除濕機」到底哪個比較省電，兩者其實在功能與耗電邏輯上有所不同。「冷房」模式主要是降低室內溫度，在降溫過程中同步帶走水氣；而「除濕」模式則是以調整濕度為主，讓體感更乾爽，即使溫度也會下降，但並非主要目的。

經濟部能源署指出，冷房與除濕本質上都是透過空氣循環降低濕度，冷氣在短時間內的除濕效率確實較高，能快速降低空間濕度，但因同時伴隨降溫運作，整體耗電量通常會高於除濕機，相較之下，除濕機是專門針對空氣中的水氣進行處理，在不大幅改變室溫的情況下穩定除濕，長時間使用也較為省電，若只是感覺微濕悶熱，可先透過冷氣冷房模式快速改善悶濕感，再切換至除濕模式或使用除濕機維持濕度，在維持舒適度的同時也能兼顧節能。

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關鍵字：

冷氣除濕省電

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