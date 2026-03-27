要查了！馬英九基金會成立3人小組查蕭旭岑案　近日提報董事會

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭毓齡攝）



記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會近日爆出人事清洗，前執行長蕭旭岑、王光慈遭解職切割。馬英九基金會今（27日）召開董事會，會中決議，將成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，三人小組成員是董事薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。

針對蕭旭岑、王光慈遭解職一事，馬英九在接受專訪時直言，「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」；讓蕭旭岑25日凌晨發臉書回應，「馬英九忘記了很多事」。事後受訪更表示，「我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步」，強調他的清白絕對經得起檢驗。

馬英九文教基金會今上午召開董事會，會後發新聞稿表示，今日召開董事會，出席成員有董事長馬英九、董事薛香川、尹啟銘、夏珍、李德維，及執行長戴遐齡。

新聞稿指出，會中，在法律顧問黃翊華律師的參與下，馬英九請戴遐齡提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證，及會計師事務所調查報告，經由在場全體董事檢閱後，一致同意應成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，三人小組成員是薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。

