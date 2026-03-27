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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美官員爆川普曾對習稱「能搞定蔡英文」　綠委：都是過去式

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

《華爾街日報》（WSJ）25日披露，美國總統川普第1任期訪問中國期間，曾向中國國家主席習近平提議，願出面協助習近平與時任台灣總統蔡英文協商台灣問題，引起討論。對此，綠委陳冠廷今（27日）表示，川普總統的外交政策，跟美國歷任總統都不一樣，但不管他當時什麼想法，都是過去式，現在已經打開新局。專注當下，國際情勢變化大，穩定可預測的外交政策才是我國追求方向。

根據前美國官員說法，此事發生在2017年川普首次中國國是訪問期間。他當時主動向習近平表示，可以幫忙斡旋台灣問題，「我認識她（蔡英文），你知道的，我可以幫忙處理這個女人的事。」此前不久，川普才打破慣例，接聽蔡英文的賀電。

對此，陳冠廷表示，川普總統的外交政策跟實現外交理念方式，跟美國歷任總統都不一樣，不評論優劣但就是不同作風，我國能自己控制的，就是對美國的應對，蔡英文前總統一直以來就是不冒進，有利環境下不冒進、不力狀況下也不屈服，不管川普當時什麼想法都是過去式，現在已經打開新局。

對於外交策略，陳冠廷指出，就專注在現在，國際情勢變化大，穩定可預測的外交政策才是我國追求方向。

而近期軍購案熱議，前國民黨主席朱立倫表態支持，國民黨內並不同調。陳冠廷表示，這是很好的開始，一個轉圜餘地，呼籲朱立倫，希望軍購、委製商購部分可以慢慢接近行政院版本。

陳冠廷指出，接下來有一個月冷凍協商期，希望在野黨領袖，特別是中生代跟新生代有未來性領袖，千萬不要跟傅崐萁一樣走向沒有未來的政黨道路。

陳冠廷表示，中生代跟新生代就包含盧秀燕市長、蔣萬安市長，如果對未來政治有期許，明明知道全國國民支持軍購百分比已經五六成以上，都傾向過半數，這樣狀況下還要慢性自殺嗎？整體國防狀況刻不容緩，厚植國防本土能力如果全部拿掉，把國防外包給其他國家，任何主權國家都不能接受。

陳冠廷指出，如果在野黨領袖對自己未來政治生涯有期許，接下來這一個月跟行政院、國防部好好談，什麼樣的做法符合國家最大利益，委製、商購、軍購，一個都不能少，少了任何一部分都對國防有非常負面影響。

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