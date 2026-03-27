香港轉機小心！美發布安全警示　拒交「手機密碼」最重關1年罰40萬

▲ 香港國際機場。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國駐港澳總領事館26日發布最新安全警示，針對香港當局修改《國家安全法》實施細則提出警告，提醒公民若拒絕交出手機等電子設備密碼即構成刑事犯罪，包括只是過境轉機的旅客。

新規涵蓋所有旅客 轉機也不例外

警示內容指出，香港政府23日修訂《國安法》實施細則後，警方現可強制要求任何人提供手機、筆記型電腦等個人裝置的密碼或協助解鎖。這項新規適用對象不分國籍，涵蓋所有在香港境內、入境或僅在香港國際機場轉機的人士，包括美國公民在內。

總領事館提到，香港政府被賦予更大執法權限，可扣押並長期保留任何被認定與危害國安罪行相關的個人設備作為證據。

美國國務院自2024年11月起已提高香港及中國旅遊警示層級，指稱當地政府常以含糊不清的國安法規任意執法。

拒絕提供密碼最高囚1年罰40萬

港府23日修訂《國安法》第43條實施細則，加入「電子設備補充條文」，明訂警務人員可要求任何被合理懷疑涉入危害國安罪行而正受調查的人士「提供所需的密碼或其他解密方法」，若不遵從即屬犯罪，經公訴程序定罪後可處10萬港幣（約40.8萬台幣）罰款及1年監禁。

此次修訂內容還包括授權海關充公「具煽動意圖」的物品，警務處長若「合理相信」網路訊息危害國安，經批准後可要求移除相關內容。