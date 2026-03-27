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不挨餓照樣瘦！掌握「3大生活習慣」打造躺著也能燃脂的易瘦體質

▲▼生活習慣,健康,飲食,運動,睡眠,燃脂。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲透過蛋白質補充、低強度有氧與充足睡眠，不需極端節食也能輕鬆打造令人稱羨的緊緻體態。。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在執行減肥計畫時，多數人最在意的不外乎是瘦身成功後，該如何長期維持理想的體重與體態。想要不復胖，關鍵就在於透過減重過程打造出「易瘦體質」。日本網站《Beauty news tokyo》近期分享了幾項從生活習慣入手的簡單守則，不僅能幫助身體有效燃燒脂肪，更有助於達到理想的減重目標。文章指出，只要從飲食、運動與睡眠三大面向進行微調，就能讓身體轉變為高效率的代謝機器。

【飲食篇】攝取均衡營養，積極補充蛋白質

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▲▼生活習慣,健康,飲食,運動,睡眠,燃脂。（圖／取自免費圖庫pexels）

人體結構中，包含內臟、肌肉、血管、皮膚、骨骼、頭髮及指甲等，約有20%是由蛋白質組成的。因此，若想打造易瘦體質，除了維持營養均衡的飲食外，更要養成「積極攝取蛋白質」的意識。

這是因為蛋白質承擔了製造免疫抗體與荷爾蒙等重要職責。此外，人體吸收營養的順序是先供應給最需要的器官，接著才輪到肌膚、指甲等部位；若蛋白質攝取量不足，營養就無法徹底輸送至全身各個角落。

以一般成年人來說，蛋白質的每日建議攝取量為每公斤體重1至1.2公克。舉例而言，體重50公斤的成年女性，每天應攝取50至60公克左右。至於整體飲食比例，建議以「蛋白質40%、碳水化合物20%、脂質40%」作為攝取熱量的分配參考。

【運動篇】養成低強度、長時間的運動習慣

▲▼生活習慣,健康,飲食,運動,睡眠,燃脂。（圖／取自免費圖庫pexels）

為了打造容易燃燒脂肪的身體，建議將「每日進行30至60分鐘的低強度運動」納入生活守則。低強度運動屬於長時間的有酸素運動（有氧運動），對於提升代謝與促進脂肪燃燒非常有幫助。

只要符合「低強度」且「時間達30至60分鐘」這兩大原則，任何運動類型皆可。建議可以依照自身喜好，自由組合健走、慢跑、伸展運動或瑜珈。

此外，為了增加活動量，日常生活中也要留意「盡可能增加走路時間」。例如提早一站下車步行，或是改爬樓梯取代搭電梯，只要一點小小的改變，累積下來的熱量消耗將會非常可觀。

【睡眠篇】確保8小時左右的高品質睡眠

▲▼生活習慣,健康,飲食,運動,睡眠,燃脂。（圖／取自免費圖庫pexels）

想要維持體態與體重，除了飲食與運動外，「睡眠」也是不可忽視的重點。根據美國哥倫比亞大學的研究顯示，「睡眠時間介於7至9小時的人，肥胖度最低」。因此，維持8小時左右的充足睡眠，有助於促進脂肪燃燒。

此外，人體分泌的荷爾蒙中，包含會促進食慾的「飢餓素（Ghrelin）」以及抑制食慾的「瘦蛋白（Leptin）」。一旦長期睡眠不足，體內的飢餓素會增加、瘦蛋白則會減少，導致食慾失控。想要成功維持身材，控制食慾是關鍵之一，因此確保充足的睡眠時間至關重要。

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