人妻公園狂毆小三「害險聽力受損」　當場開嗆：她用別人的尪

▲高雄人妻在公園痛毆小三還開嗆。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓人妻懷疑老公偷吃，竟在公園人行道當街「堵人開戰」，不但動手痛毆疑似小三的劉姓女子，還當眾怒嗆對方「用別人的尪」，場面火爆，劉女被打到頭臉掛彩、甚至左耳聽力受損，高雄地院審理後，依傷害、誹謗兩罪判蔡女拘役60日，得易科罰金。

判決指出，蔡女早已懷疑丈夫林男與劉女關係曖昧，心中積怨已久。去年9月底晚間，雙方在三民區澄清路滯洪池人行道狹路相逢，瞬間點燃怒火，從口角一路升級成肢體衝突。

蔡女情緒失控，當場徒手狂毆劉女，導致對方頭部外傷、臉部挫傷、頸部瘀青，甚至出現左耳聽力受損情形，更誇張的是，她打完仍不罷休，竟在人來人往的公園內高聲羞辱對方，狂酸「她有多囂張」、「她跟我老公在一起好幾個月」、「她用別人的老公」，引發側目。

法院審理時，蔡女坦承犯行，並表達願意和解，但雙方對賠償金額談不攏破局，律師雖替她爭取緩刑，不過法官發現她過去就曾因傷害、妨害名譽案件被判刑，如今又因感情糾紛再犯，顯然未記取教訓。

法官認為蔡女情緒控管失當、法紀觀念薄弱，不僅動手侵害他人身體，還以言語貶損名譽，行為難認可取，因此不予緩刑，分別就傷害罪判拘役40日、誹謗罪判拘役35日，合併應執行拘役60日，得易科罰金，全案可上訴。